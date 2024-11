Pablo Contreras aterriza a Arturo Vidal en Perú: “El Clásico del Pacífico no es una guerra”

El duelo entre Perú y Chile, puesto así por la localía de hoy, es, desde siempre, un enfrentamiento especial. No por nada tiene una denominación especial: el Clásico del Pacífico. Si bien la actual versión está venida a menos, por las ubicaciones que ocupan las escuadras de Jorge Fossatti y Ricardo Gareca, el partido igualmente genera atención y tensión. No es impreciso señalar que para ambos equipos es una de las últimas oportunidades de enrielarse en la disputa por un cupo en el Mundial o, cuando menos, en el repechaje.

Las declaraciones de Arturo Vidal subieron la temperatura. “El partido va a estar caliente. Ellos también necesitan ganar. En los últimos partidos de local se han hecho muy fuerte. Este partido va a ser una guerra, pero nos estamos preparando bien. No tenemos miedo y vamos a ir con todo en busca de esos tres puntos”, estableció el volante. Lo suficiente como para encender la hoguera.

Pablo Contreras aterriza a Arturo Vidal en Perú

A su arribo a Perú, Vidal fue increpado por un hincha local. “Cagón”, le gritó, con lo que consiguió concentrar su atención. “Mañana vas a ver”, respondió el mediocampista de Colo Colo frente al ataque verbal.

La prensa peruana también buscó reacciones. Una de ellas, sorprende. El sitio Depor se comunicó con Pablo Contreras, un cercano al Rey. El defensor le restó presión al choque y deslizó una crítica a Vidal, que, según sus palabras, también le transmitió al mediocampista. “Sí. Hubo una controversia (en relación a la distancia con Gareca) y también con el comentario de Arturo, quien a mi juicio no tuvo lugar. Ya se lo hice manifiesto también a él. No es un guerra, no lo llevamos a un tema histórico, sino un partido deportivo. Será un juego para disfrutarlo; lógicamente cada selección luchará por tener el resultado que necesita”, enfatizó el exzaguero central, uno de los fundadores de la Generación Dorada.

“Arturo por mucho tiempo intenta hacer ese tipo de declaraciones, para que los focos estén puestos en él y de cierta manera liberar la tensión de algunos compañeros. En el caso de Ricardo (Gareca) cuando hizo ciertas críticas hacia él (Vidal) no se dio cuenta que existía la oportunidad del torneo que ahora tuvo Arturo y que podía ser llamado a la selección. La crítica no creo que a Ricardo le haya afectado mucho, pero sí a sus compañeros. Lo que hace ahora Arturo es descomprimir de esta manera que no es la más adecuada. Como te dije, lo conversé con él y no es la manera más adecuada. Seguimos intentando que este deporte, que tanto lo amamos, se concentre en lo deportivo”, profundiza, respecto de su discrepancia.

Lo siguiente es una conclusión. “Si lo entendió o no, ya es cuestión de Arturo, quien ha sido un chico irreverente, pero no hay que sobrepasar la línea. Ojalá haya entendido, ojalá se retracte; tengo muy buena relación con excompañeros o amigos de la selección peruana, y que esto solo se lleve a la parte deportiva. Yo no sé la parte histórica, entonces, no quiero caer en desprestigiar a una selección, a un país. Esto no es una guerra, vamos a seguir compitiendo esté o no Arturo (Vidal)... las selecciones van a seguir existiendo”, sentencia.