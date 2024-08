Con Gareca llamando a Alexis Sánchez hasta última hora: las cartas de gol del Tigre para borrar el fantasma del Niño Maravilla

El viernes pasado, Ricardo Gareca acabó con las especulaciones y entregó la lista de convocados de la selección chilena, de cara a la reanudación de las Eliminatorias para el Mundial 2026, en donde la Roja debe enfrentar a Argentina (jueves 5 de septiembre, en Buenos Aires) y Bolivia (martes 10 de septiembre, en Santiago), respectivamente. Se tratará, nada menos, que del estreno del Tigre al mando de Chile en Clasificatorias, luego de tener acción en varios amistosos y la fallida experiencia en la Copa América.

No podrá contar con Alexis Sánchez, baja por lesión. El tocopillano, quien no ha podido reestrenarse con la camiseta del Udinese, sigue siendo el referente ofensivo del conjunto nacional, atravesando las postrimerías de su extensa trayectoria deportiva. A la larga, es el único de los “pesos pesados” de la época dorada de la Roja que sigue en las grandes ligas de Europa. “Para liberarlo y tratar de que se recupere de la mejor manera, preferí no convocarlo, darle todo el tiempo para que se recupere bien. Es necesario que agarre continuidad y se recupere de este problema muscular. Él querrá ser partícipe, querer estar, pero es importante que se ponga bien para todo lo que viene”, dijo el DT argentino en conferencia de prensa.

Lo cierto es que el Tigre intentó convencer a Alexis hasta último minuto. Lo llamó, incluso, a pocas horas de oficializar la nómina en la conferencia de prensa. El Tocopillano, como pocas veces, le señaló que estaba imposibilitado de sumarse a la concentración. Y que bajo ningún punto estaría disponible para el segundo duelo frente a Bolivia, que se jugará en el Nacional. Los exámenes que envió a diario Udinese a los médicos de Juan Pinto Durán terminaron por convencer al Tigre.

Es que una de las cosas que desnudó la floja participación de Chile en la Copa América de Estados Unidos 2024 es la falta de gol, un problema que parece ser crónico en las selecciones nacionales. Si bien Sánchez lleva una prolongada sequía en la Roja (su último tanto fue en marzo de 2023, en el amistoso contra Paraguay), su presencia se hace relevante de manera inevitable. Por lo tanto, ahora el desafío de Gareca es darle una nueva estructura ofensiva al combinado nacional sin el Niño Maravilla. La siguiente nota repasa cómo llegan los delanteros convocados por el Tigre para los partidos clasificatorios, tratando de escarbar esos goles que son tan necesarios para llegar al Mundial.

Los seis atacantes nominados (Carlos Palacios, Ben Brereton, Jean Meneses, Bruno Barticciotto, Víctor Dávila y Eduardo Vargas), todos de características distintas, suman 38 goles en 2024, entre su actividad en clubes y en la Roja. Lo primero que hay que señalar es que ninguno supera las 10 anotaciones en el año. El mayor anotador de los recién mencionados es Palacios, con ocho en 32 partidos. El nutrido calendario de Colo Colo en la temporada ha contribuido a que el formado en Unión Española cuenta con una activa participación, tanto así que llamó la atención de Boca Juniors (y particularmente de Juan Román Riquelme, ídolo xeneize y presidente del club). La ‘Joya’ es el único atacante convocado que juega en el fútbol local, donde los grandes artilleros son extranjeros.

La ausencia de Alexis le abre una ventana a Ben Brereton, en plena actividad con el Southampton. El chileno-inglés tiene seis tantos en el año, todos anotados con el Sheffield United, su anterior etapa en la Premier League. Eso sí, el ex Blackburn Rovers no convierte desde el 4 de mayo, en el choque ante Nottingham Forest. Brereton ha sido titular en las dos primeras fechas de la Premier 24-25 (161 minutos jugados). El resto de los delanteros nominados tiene la misma cantidad de goles.

Jean Meneses es uno de los retornados a la Roja. Afianzado en la Liga MX, está ad portas de cerrar su incorporación al Vasco da Gama. Con el Toluca, convirtió seis goles en lo que va del año. Otra de las novedades de la lista de Gareca es Bruno Barticciotto, quien atraviesa su mejor momento en Talleres de Córdoba. Superadas sus lesiones, el formado en la UC ha tenido una mayor participación en uno de los equipos animadores del fútbol argentino. Suma seis anotaciones en 19 partidos. Esto le permite al hijo de Marcelo Barticciotto ser uno de los goleadores del Torneo de Liga Profesional.

Víctor Dávila también registra seis goles durante el año. El matiz a favor del jugador es que la mitad fue con la Selección: uno a Albania, en marzo, y dos a Paraguay, en junio, en duelos amistosos. Si bien es un futbolista con llegada al gol, su misión no es la de finalizador, sino más bien de complemento o de gestación. Mientras que el centrodelantero estelar en la consideración de Gareca, Eduardo Vargas, también registra seis anotaciones: cuatro en el Atlético Mineiro y dos con la Selección. Lo que le juega en contra a Turboman es que no es titular en Brasil. Es una de las variantes que tiene Gabriel Milito en el Galo.

Goles en 2024 Distribución Carlos Palacios 8 8 con Colo Colo Ben Brereton 6 6 con Sheffield United Jean Meneses 6 6 con Toluca Bruno Barticciotto 6 6 con Talleres Víctor Dávila 6 3 con CSKA - 3 con Chile Eduardo Vargas 6 4 con Atlético Mineiro - 2 con Chile

¿La Roja es más joven sin los referentes?

Otro aspecto que dejó la nómina de Gareca dice relación con la ausencia de los pilares de la Generación Dorada. Por diferentes razones, la Selección no cuenta con las piedras basales de la mejor etapa de su historia: Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Arturo Vidal y Gary Medel. En el caso de los dos últimos, no fueron considerados por decisión técnica. Desde la recta final de las Eliminatorias para Alemania 2006 que una lista de la Roja no tiene a ninguno de los cuatro antes mencionados.

Al no disponer de elementos experimentados, la pregunta cae de cajón: ¿esta selección chilena es más joven? Si se compara con la convocatoria del Tigre en la Copa América de Estados Unidos, sí disminuye el promedio de edad, pero la diferencia es mínima. Los 26 citados para enfrentar a Argentina y Bolivia presentan un promedio de 28,2 años. Los mayores son Gabriel Arias, Mauricio Isla y Eugenio Mena, con 36 años cada uno. El más novato es Darío Osorio, con 20. Mientras tanto, los 26 que fueron a Norteamérica arrojaron un promedio de 28,8 años, siendo la segunda selección más veterana del torneo tras Perú (29,1 años). Para comparar, la más joven de la Copa fue Costa Rica, con 24,5 años.

Sin jugadores veteranos como Sánchez y Bravo, la Roja no exhibe una disminución más drástica en el factor etario. Eso va de la mano con declaraciones del propio Gareca, quien no ha sobreutilizado en sus diferentes alocuciones el concepto ‘recambio’, sino que tiene como norte la clasificación a la Copa del Mundo 2026, más allá de “refrescar” o no al Equipo de Todos.