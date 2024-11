Histórico delantero de la U revela desconocida pelea con Jorge Sampaoli en plena Copa Sudamericana

El 14 de diciembre de 2011 está grabado con letras doradas en los libros de historia de Universidad de Chile. Ese día y tras una campaña invicta, los azules levantaron la única Copa Sudamericana que tiene nuestro país.

Pero no todo fue alegría. Lo que terminó con una vuelta olímpica pudo acabar de manera diferente, si es que dos de los protagonistas de esa gesta internacional no hubieran tenido la grandeza de solucionar sus conflictos individuales para poder cumplir sus objetivos grupales.

Hablamos de Gustavo Canales y Jorge Sampaoli, quienes tuvieron una dura confrontación cuando se disputaban los primeros compromisos de la justa continental. “Volvía de la lesión y yo le decía a Sampaoli que me ponga, quería jugar”, comenzó el relato Gustavo Canales en radio Pauta.

El contexto era la visita que los estudiantiles debían hacerle a Flamengo, por los octavos de final de la mencionada competencia y donde el nacido en Argentina volvía tras una dolencia que le impidió estar en la llave contra Nacional de Montevideo.

“Había hecho el esfuerzo en la pre Sudamericana (la primera fase fue contra Fénix de Uruguay) para jugar la Copa y ahora que me recuperé no me puso. Fui y se lo dije, que no estaba para ir al banco, que si iba era para jugar o si no me quedaba para el partido de vuelta”, relató el otrora artillero.

La respuesta no fue grata y de hecho Canales no viajó. “Me bajé del avión y no fui a Río de Janeiro. Tuvimos una charla muy fuerte, le dije lo que sentía, él también, quedamos discutidos”, detalló el exjugador.

El problema para él fue que sus compañeros ganaron en Río de Janeiro y lo hicieron por goleada al equipo más popular del estado carioca. “El equipo voló. Hasta Pepe Rojas (que era central) hizo goles”, reconoció el Mágico.

“Estaba en mi casa con mi esposa y le digo ‘no juego más’. El equipo la rompió, le ganaron a Flamengo”, narró Gustavo y al día siguiente se fue a entrenar con sus compañeros que no habían sido considerados para la disputa con el Mengao, con la convicción que se quedaría en esa condición el resto del semestre.

Sin embargo, el adiestrador tenía otros planes. “Cuando volvía al equipo de Brasil yo estaba con los jugadores no citados y Sampaoli me mandó un mensaje: Me cita en un mall, nos sentamos y me dijo que me necesitaba, que me tenía que pedir una disculpa, que me había equipado, que me entendía y fue lo mejor que me pasó”, confesó el mencionado goleador.

Y esa reconciliación fue clave. Canales se haría presente en los dos pleitos con Arsenal en cuartos de final y abrió la cuenta en el partido de regreso contra Vasco da Gama, el cual ganaron 2-0, y que los clasificó a la final. Desenlace dónde no se hizo presente en el tablero, pero si en una de las vueltas olímpicas más dulce que ha tenido la oncena de la Casa de Bello.