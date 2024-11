La contundente respuesta de Huachipato para negarle las cámaras al tribunal en la denuncia de la U a Colo Colo

Huachipato le negó al Tribunal de Disciplina el contenido de las cámaras de seguridad de los sectores privados de su estadio en el partido ante Colo Colo, un elemento que habría resultado vital en las pesquisas relativas a las dos denuncias que tramita la corte deportiva y que pueden resultar determinantes para la resolución del Campeonato Nacional: la del juez Héctor Jona y la de Universidad de Chile. Los azules son los más interesados, pues apuntan a que se configure el desacato, con lo que los albos perderían los tres puntos que consiguieron en ese encuentro. El entrenador, a su vez, vería duplicada la sanción que se le aplicó por los excesos que cometió en el partido frente a Universidad Católica.

La respuesta de los acereros a la corte deportiva, a la que tuvo acceso El Deportivo, es contundente. El escrito remitido a la Primera Sala, que preside Exequiel Segall, explica en detalle las motivaciones para ejercer el derecho a no facilitar el registro.

La contundente respuesta

Los acereros se apegan a la legalidad para negar el requerido suministro. “En concordancia con lo señalado en las normas aplicables, dichas grabaciones solo podrían ser utilizadas en caso de comisión de delito o afectación de la seguridad de los dirigentes, para la identificación de los responsables”, consigna uno de los puntos. En otras palabras, el objetivo del circuito cerrado no es servir de elemento de prueba en disputas de naturaleza deportiva.

“En el presente caso, no se ha denunciado ni identificado ningún hecho delictual o afectativo de la seguridad de los dirigentes locales o visitantes que amerite la revisión de dichas imágenes. Por lo tanto, dichas cámaras no deben ser expuestas, por no haber un hecho que lo justifique”, profundizan los siderúrgicos.

Carlos Palacios encara a Renzo Malanca, en el partido ente Huachipato y Colo Colo (Foto: Photosport)

No es la única consideración. Los acereros le hacen ver al tribunal que Universidad de Chile también les solicitó el registro y recibió la misma respuesta. “Se hace presente que el Club Universidad de Chile ya había preguntado por la existencia de dichas cámaras y solicitado en forma verbal la entrega de las mismas a nuestra institución, lo que fue denegado por las razones ya expuestas en este escrito. En esta oportunidad, mediante solicitud ante este Tribunal, se vuelve a insistir en dicha solicitud ya denegada. Huachipato SADP solo entregará esas grabaciones ante la denuncia de un hecho que lo amerite conforme a lo expuesto”, añade la presentación.

Las que sí se pueden entregar

En el mismo escrito, los acereros consignan que hay otras cámaras que, eventualmente, podrían poner a disposición del tribunal. “A diferencia de lo expuesto, las demás zonas del estadio son públicas y de acceso público, razón por la cual no vemos óbice para aportar dicha información requerida por el Honorable Tribunal”, explican.

Eso sí, establecen una precisión técnica. “Con todo, debemos revisar la disponibilidad de dichas cámaras en los DVR del estadio y descargar de los mismos lo requerido, cuestión que es un proceso técnico que llevará algo de tiempo y es imposible aportar ello en menos de 24 horas. Para lo anterior, solicitamos a este Tribunal se nos otorgue plazo adicional para aportar dicha información, atendido lo expuesto”, añaden.