El amargo análisis de Jean Meneses tras la derrota de Limache ante Coquimbo Unido: “Quedamos con gusto a poco”

Cuando el pitazo final confirmó la victoria por 3-2 de Coquimbo Unido sobre Deportes Limache, en la segunda semifinal de la Supercopa disputada este miércoles, no solo selló el cruce final ante Universidad Católica, sino que también abrió paso a lecturas opuestas: celebración por el triunfo y un lamento por un partido que se escapó en el tramo decisivo.

En el lado pirata, el técnico Hernán Caputto destacó la necesidad de adaptarse a un partido cambiante, marcado por ajustes tempranos, señalando con calma que fue “una lástima, pero bueno, tuvimos que hacer el cambio”, en referencia a la modificación obligada en el primer tiempo. Ese mismo espíritu fue reforzado desde la dirigencia, con el gerente deportivo del club resumiendo el ánimo del equipo con un claro “a divertirnos” que se vio reflejado en el segunda tanda.

Uno de los debutantes que realizó un buen partido fue Guido Vadalá, quien se estrenó con la camiseta aurinegra en un contexto complejo. Pese a ello, el mediocampista valoró la respuesta del equipo: “muy contento por el debut, no me lo imaginé así, pero por sobre todo por agarrar un partido que se nos había complicado y que pudimos sacar adelante”, además de destacar su estado físico y el ambiente del plantel campeón.

Lamento del perdedor

En Deportes Limache, en tanto, el foco estuvo en la sensación de haber dejado escapar el resultado. Jean Meneses, uno de sus últimos refuerzos y autor de uno de los goles, expresó su satisfacción por volver al fútbol chileno, pero reconoció que quedó “con gusto a poco, porque se nos escapó el triunfo, aunque esto recién comienza y el equipo se vio muy bien”.

El puntero, quien arribó desde el Vasco da Gama de Brasil, también resaltó la confianza entregada por el DT Víctor Rivero, asegurando que “ayuda demasiado para jugar tranquilo”, y proyectó el desafío del club, apuntando a “clasificar a una copa internacional” como el próximo gran objetivo.