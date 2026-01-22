SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El amargo análisis de Jean Meneses tras la derrota de Limache ante Coquimbo Unido: “Quedamos con gusto a poco”

    El talentoso puntero, quien debutó con los tomateros tras su regreso desde Brasil y anotó un gol, afirmó que "se nos escapó el triunfo".

    Por 
    Madelynne Alegría
    Jean Meneses anotó un gol, pero no pudo evitar la derrota de Limache ante Coquimbo Unido. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/ATON CHILE

    Cuando el pitazo final confirmó la victoria por 3-2 de Coquimbo Unido sobre Deportes Limache, en la segunda semifinal de la Supercopa disputada este miércoles, no solo selló el cruce final ante Universidad Católica, sino que también abrió paso a lecturas opuestas: celebración por el triunfo y un lamento por un partido que se escapó en el tramo decisivo.

    En el lado pirata, el técnico Hernán Caputto destacó la necesidad de adaptarse a un partido cambiante, marcado por ajustes tempranos, señalando con calma que fue “una lástima, pero bueno, tuvimos que hacer el cambio”, en referencia a la modificación obligada en el primer tiempo. Ese mismo espíritu fue reforzado desde la dirigencia, con el gerente deportivo del club resumiendo el ánimo del equipo con un claro “a divertirnos” que se vio reflejado en el segunda tanda.

    Uno de los debutantes que realizó un buen partido fue Guido Vadalá, quien se estrenó con la camiseta aurinegra en un contexto complejo. Pese a ello, el mediocampista valoró la respuesta del equipo: “muy contento por el debut, no me lo imaginé así, pero por sobre todo por agarrar un partido que se nos había complicado y que pudimos sacar adelante”, además de destacar su estado físico y el ambiente del plantel campeón.

    Lamento del perdedor

    En Deportes Limache, en tanto, el foco estuvo en la sensación de haber dejado escapar el resultado. Jean Meneses, uno de sus últimos refuerzos y autor de uno de los goles, expresó su satisfacción por volver al fútbol chileno, pero reconoció que quedó “con gusto a poco, porque se nos escapó el triunfo, aunque esto recién comienza y el equipo se vio muy bien”.

    El puntero, quien arribó desde el Vasco da Gama de Brasil, también resaltó la confianza entregada por el DT Víctor Rivero, asegurando que “ayuda demasiado para jugar tranquilo”, y proyectó el desafío del club, apuntando a “clasificar a una copa internacional” como el próximo gran objetivo.

    Más sobre:Hernán CaputtoGuido VadaláSupercopaUniversidad CatólicaDeportes LimacheCoquimbo Unido

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

    “Conducta matona” y “que no se meta la mano a la urna”: figuras del PDG critican anuncio UDI sobre presunto vuelco electoral en el Maule

    Gobierno confirma nueva víctima fatal, cuatro detenidos por delito de incendio y 817 viviendas destruidas

    Reportan que Delcy Rodríguez viajaría próximamente a Estados Unidos

    Kast visita zonas afectadas por incendios y evita confrontación con el gobierno

    El despliegue del Servicio Médico Legal para identificar a las víctimas de los incendios

    Lo más leído

    1.
    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    2.
    Colo Colo mejora su imagen y vence a Peñarol tras vergonzosa e insólita definición con 11 penales perdidos

    Colo Colo mejora su imagen y vence a Peñarol tras vergonzosa e insólita definición con 11 penales perdidos

    3.
    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    4.
    La quiso picar, se la atajaron y se lesionó: el insólito penal de Cristián Zavala contra Peñarol

    La quiso picar, se la atajaron y se lesionó: el insólito penal de Cristián Zavala contra Peñarol

    5.
    “Nunca había visto una definición por penales como esta”: DT de Colo Colo Fernando Ortiz analiza el triunfo en Uruguay

    “Nunca había visto una definición por penales como esta”: DT de Colo Colo Fernando Ortiz analiza el triunfo en Uruguay

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    “Conducta matona” y “que no se meta la mano a la urna”: figuras del PDG critican anuncio UDI sobre presunto vuelco electoral en el Maule
    Chile

    “Conducta matona” y “que no se meta la mano a la urna”: figuras del PDG critican anuncio UDI sobre presunto vuelco electoral en el Maule

    Gobierno confirma nueva víctima fatal, cuatro detenidos por delito de incendio y 817 viviendas destruidas

    Kast visita zonas afectadas por incendios y evita confrontación con el gobierno

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast
    Negocios

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast

    CMF: Cae nivel de endeudamiento y morosos bajan de los 4 millones de personas

    Jorge Quiroz renuncia al directorio de la Bolsa de Santiago

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times
    Tendencias

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    “Nunca había visto una definición por penales como esta”: DT de Colo Colo Fernando Ortiz analiza el triunfo en Uruguay
    El Deportivo

    “Nunca había visto una definición por penales como esta”: DT de Colo Colo Fernando Ortiz analiza el triunfo en Uruguay

    El amargo análisis de Jean Meneses tras la derrota de Limache ante Coquimbo Unido: “Quedamos con gusto a poco”

    La quiso picar, se la atajaron y se lesionó: el insólito penal de Cristián Zavala contra Peñarol

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente
    Cultura y entretención

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    “Si escucha a la gente que sabe, podría hacer una buena gestión”: el mundo de la cultura y el nombramiento de Undurraga

    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares
    Mundo

    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

    Reportan que Delcy Rodríguez viajaría próximamente a Estados Unidos

    Netanyahu acepta unirse a “Junta de la Paz” en medio de operaciones en Gaza y demolición de sede de la UNRWA

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar