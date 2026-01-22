El insólito gol de Guido Vadalá y el tanto de Lucas Pratto que clasificaron a Coquimbo a la final de la Supercopa
Los refuerzos Piratas anotaron a los 72 y 85 minutos del duelo ante Limache en el que vencieron por 3-2.
Coquimbo caía por 2-1 ante Deportes Limache, por las semifinales de la Supercopa, en el estadio Sausalito. Parecía que el elenco de la Quinta Región tenía el duelo controlado y que solo debía administrar la ventaja, pero ocurrió lo impensado.
A los 72′ el balón le llegó al portero Matías Bórquez, quien tenía la opción de tocar rápido a un compañero que estaba cerca, sin embargo, prefirió mirar hacia arriba para lanzar un pelotazo. Pasaron los segundos y el meta no se fijó que Guido Vadalá, reciente fichaje Pirata, se acercó a presionarlo.
Cuando Bórquez lanzó el balón, el envío rebotó en la pierna del futbolista formado en Boca Juniors y se fue directo al fondo del arco. De esa manera impensada, el equipo entrenado por Hernán Caputto consiguió el empate.
El gol de Pratto
Coquimbo despertó con ese tanto. Continuó buscando y tuvo premio. A los 83′, se sancionó una evitable infracción de Alfonso Parot. En un principio se cobró como tiro libre, pero luego de la revisión del VAR, se cambió y se decretó penal.
Frente al balón se colocó Lucas Pratto, de gloriosos años en la UC entre 2010 y 2011. El Oso no falló ante Matías Bórquez y anotó el definitivo 3-2.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.