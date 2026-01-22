SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El insólito gol de Guido Vadalá y el tanto de Lucas Pratto que clasificaron a Coquimbo a la final de la Supercopa

    Los refuerzos Piratas anotaron a los 72 y 85 minutos del duelo ante Limache en el que vencieron por 3-2.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Fotos: Photosport

    Coquimbo caía por 2-1 ante Deportes Limache, por las semifinales de la Supercopa, en el estadio Sausalito. Parecía que el elenco de la Quinta Región tenía el duelo controlado y que solo debía administrar la ventaja, pero ocurrió lo impensado.

    A los 72′ el balón le llegó al portero Matías Bórquez, quien tenía la opción de tocar rápido a un compañero que estaba cerca, sin embargo, prefirió mirar hacia arriba para lanzar un pelotazo. Pasaron los segundos y el meta no se fijó que Guido Vadalá, reciente fichaje Pirata, se acercó a presionarlo.

    Cuando Bórquez lanzó el balón, el envío rebotó en la pierna del futbolista formado en Boca Juniors y se fue directo al fondo del arco. De esa manera impensada, el equipo entrenado por Hernán Caputto consiguió el empate.

    El gol de Pratto

    Coquimbo despertó con ese tanto. Continuó buscando y tuvo premio. A los 83′, se sancionó una evitable infracción de Alfonso Parot. En un principio se cobró como tiro libre, pero luego de la revisión del VAR, se cambió y se decretó penal.

    Frente al balón se colocó Lucas Pratto, de gloriosos años en la UC entre 2010 y 2011. El Oso no falló ante Matías Bórquez y anotó el definitivo 3-2.

    Más sobre:Fútbol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast visita zonas afectadas por incendios y evita confrontación con el gobierno

    El despliegue del Servicio Médico Legal para identificar a las víctimas de los incendios

    Gobierno advierte que psicópata de Alto Hospicio sería beneficiado con ley para favorecer a exuniformados de Punta Peuco

    Netanyahu acepta unirse a “Junta de la Paz” en medio de operaciones en Gaza y demolición de sede de la UNRWA

    El despliegue de Bomberos en la zona centro sur: 8.416 efectivos y 1.103 carros

    Una mujer podría volver a la testera: Paulina Núñez es elegida por RN como carta de la bancada para presidir el Senado

    Lo más leído

    1.
    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    2.
    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    3.
    En vivo: Colo Colo enfrenta a Peñarol en su último partido de la Serie Río de La Plata

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Peñarol en su último partido de la Serie Río de La Plata

    4.
    Coquimbo Unido aprovecha los enormes errores de Limache para ganar con remontada y meterse en la final de la Supercopa

    Coquimbo Unido aprovecha los enormes errores de Limache para ganar con remontada y meterse en la final de la Supercopa

    5.
    “Vete, quiero traer a Alexis”: el día que José Mourinho le exigió a Mkhitaryan que se vaya del Manchester United

    “Vete, quiero traer a Alexis”: el día que José Mourinho le exigió a Mkhitaryan que se vaya del Manchester United

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Kast visita zonas afectadas por incendios y evita confrontación con el gobierno
    Chile

    Kast visita zonas afectadas por incendios y evita confrontación con el gobierno

    El despliegue del Servicio Médico Legal para identificar a las víctimas de los incendios

    Gobierno advierte que psicópata de Alto Hospicio sería beneficiado con ley para favorecer a exuniformados de Punta Peuco

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast
    Negocios

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast

    CMF: Cae nivel de endeudamiento y morosos bajan de los 4 millones de personas

    Jorge Quiroz renuncia al directorio de la Bolsa de Santiago

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times
    Tendencias

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    El insólito gol de Guido Vadalá y el tanto de Lucas Pratto que clasificaron a Coquimbo a la final de la Supercopa
    El Deportivo

    El insólito gol de Guido Vadalá y el tanto de Lucas Pratto que clasificaron a Coquimbo a la final de la Supercopa

    Coquimbo Unido aprovecha los enormes errores de Limache para ganar con remontada y meterse en la final de la Supercopa

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Peñarol en su último partido de la Serie Río de La Plata

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente
    Cultura y entretención

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    “Si escucha a la gente que sabe, podría hacer una buena gestión”: el mundo de la cultura y el nombramiento de Undurraga

    Netanyahu acepta unirse a “Junta de la Paz” en medio de operaciones en Gaza y demolición de sede de la UNRWA
    Mundo

    Netanyahu acepta unirse a “Junta de la Paz” en medio de operaciones en Gaza y demolición de sede de la UNRWA

    Irán confirma muerte de más de 3.000 personas en las protestas pero las atribuye a “incidentes terroristas”

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar