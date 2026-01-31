SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Hinchas de la U entran a la galería sur y causan daños en el Estadio Nacional

    Los barristas del club habían amenazado con interrumpir el duelo ante los itálicos luego de una sanción de la ANFP.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile y Audax Italiano se enfrentan en su estreno en la Liga de Primera 2026, en un tenso ambiente en el Estadio Nacional. La sanción de la ANFP a más de 3 mil hinchas de la U por su mal comportamiento en el duelo del año pasado ante Coquimbo Unido en Santa Laura provocó la furia de la barra brava de la U, que hizo amenazas para este viernes.

    “Vamos a suspender si es necesario. No solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del fútbol chileno, ya que todos los clubes viven la misma situación. La ANFP es una mafia y los clubes más grandes son cómplices”, publicaron el jueves.

    Entraron a la galería sur y la incendiaron

    Apenas comenzó el encuentro contra los itálicos, decenas de hinchas de la U ingresaron a la galería sur a causar serios disturbios.

    Según informó radio ADN, en el sector de la puerta 16, sacaron letreros, movieron las rejas y arrancaron varios asientos del Estadio Nacional, los que utilizaron como objetos para lanzar cuando Carabineros llegó al sector sobre el final del primer tiempo del partido.

    Varios hinchas que habían entrado a la galería sur se pasaron a otros sectores del recinto de Ñuñoa. En el entretiempo continuaron los problemas. Barristas prendieron fuego a un basurero en el sector sur. Por otro lado, fanáticos utilizaron las rejas que había removido minutos antes como puente para pasar el foso del estadio e intentar ingresar a la cancha.

    Durante el segundo tiempo, prendieron otra vez fuego en el sector sur. A diferencia de los incidentes anteriores, el humo y el fuego obligaron a detener las acciones.

    Peleas en los túneles y gente yéndose en el entretiempo

    Sin embargo, no toda la violencia fue visible para las cámaras de televisión y las transmisiones que trabajaban desde el Estadio Nacional. Según pudo saber El Deportivo, se produjeron fuertes enfrentamientos en los túneles del estadio entre hinchas y los guardias tácticos y la policía.

    Además, fanáticos en el sector Andes reportaron problemas por gases lacrimógenos producto de todos los incidentes. Esto generó que en el entretiempo varios hinchas, algunos con niños incluidos, se tuvieran que retirar del recinto deportivo.

