    Con graves incidentes en el Estadio Nacional: la U y Audax Italiano empatan en el triste inicio de la Liga de Primera

    La 110ª edición del torneo de Primera División comenzó con una deslucida igualdad sin goles entre azules e itálicos. El equipo de Paqui Meneghini terminó con nueve jugadores, por las expulsiones de Salomoni y Lucero. El duelo fue atravesado por la violencia, que obligó a una interrupción en el segundo tiempo a causa de un incendio en la galería sur.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La U y Audax Italiano empatan en el inicio de la Liga de Primera. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Hubo fútbol en el Estadio Nacional. Aunque cueste creerlo. En medio de incidentes, destrozos y fuego, arrancó la Liga de Primera 2026 y Universidad de Chile masticó un amargo empate a cero con Audax Italiano. El estreno oficial de Francisco Meneghini al mando de los azules fue con un deslucido partido, teñido por culpa de la violencia.

    El temor por el accionar que pudiera tomar la barra brava de la U, a modo de protesta por el castigo de la ANFP, no solo hizo que se reforzaran las medidas de seguridad, sino que también se desarrollara el lance con una dosis importante de tensión. Que la galería sur del recinto de Ñuñoa estuviese vacío, en el inicio, era una muestra. Sucedieron incidentes, porque un grupo de barristas (mayoritariamente con la cara tapada) irrumpió, causando daños. En el entretiempo también se produjeron, obligando a la intervención de la seguridad y a la detención momentánea del partido.

    Respecto a la pelota, la U tenía la misión de arrancar con el pie derecho un campeonato en el cual diferentes actores del club han manifestado la necesidad de ganarlo y así saldar una deuda extensa. Desde 2017 que los azules no son campeones. En torneos largos, desde el año 2000.

    Luego de la fallida expedición en Lima, ante Universitario, Paqui Meneghini optó por mantener la estructura táctica (4-2-3-1), pero moviendo piezas en el tablero. La entrada de Maximiliano Guerrero generó la salida de Eduardo Vargas. Mientras Javier Altamirano fue el enlace, Lucas Assadi se cargó por la izquierda, dejando a Octavio Rivero como 9.

    Por su parte, Audax apostó de entrada por ceder la iniciativa, metiendo una línea de cinco a la hora del retroceso. Los primeros 20 minutos fueron de un feble dominio azul. La tenencia del balón no se reflejaba en una generación de fútbol clara. El paraguayo Romero se metía entre los centrales para la subida de los laterales. La U no fluía. Todo se le complicó cuando llega el quiebre.

    Felipe Salomoni fue el primer expulsado del campeonato. Luego del chequeo del VAR, el árbitro Gastón Philippe cambia la amarilla por la roja para el argentino, luego de un claro codazo en contra de Collao. Meneghini se vio obligado a cambiar, moviendo a Guerrero de puntero derecho a lateral izquierdo. Luego, en los 29′, el juez le mostró la roja directa a Rivero, también por un codazo. Sin embargo, ahora el VAR fue condescendiente con la U y Philippe cambió su decisión. Dejó al ariete solo con amarilla.

    Hubo poco juego. La tensión, dentro y fuera de la cancha, era más. Los laicos tuvieron un solo remate al arco en la primera parte. Fue recién en los 42′, a través de Assadi, luego de una acción rápida, obligando a la estirada de Tomás Ahumada. ¿Audax? No disparó.

    El técnico azul hizo ingresar al juvenil Ignacio Vásquez por Romero, para el complemento. Con uno menos, a la U le costó retomar algo de la superioridad que tenía desde la posesión, más no desde el juego. Los itálicos empezaron a controlar las acciones, pero carecían de profundidad para hacerle daño al arco de Castellón. Movían la pelota, pero no finalizaban.

    Foto: Photosport.

    En los 54′, el árbitro para el partido. No era posible seguir debido a un incendio en un sector de la galería sur del Nacional. Un grupo de “hinchas” logró conseguir la interrupción del encuentro. Además de extinguir el fuego, debió ingresar Carabineros para retomar el control de un espectáculo que ya estaba dañado. El duelo estuvo detenido por ocho minutos. Todo el sector sur fue evacuado del recinto. Una lástima que el estreno del nuevo campeonato haya sido en estas circunstancias.

    El fútbol primó. Juan Martín Lucero hizo su debut oficial, reemplazando a un opaco Rivero. El ex Barcelona de Guayaquil tuvo un partido incómodo, donde intervino poco y se salvó de una expulsión. La U optó por ordenarse en defensa y no arriesgar demasiado. El Audax de Gustavo Lema adelantó las líneas, pero ese manejo no se traducía en generación de ocasiones de gol.

    Fue una noche dura para los refuerzos. A diferencia de Rivero, el Gato Lucero no se salvó de la roja. En el tiempo añadido (dieron 14′ de agregado), fue expulsado por un codazo en contra de Ferrario. La U terminó con 9. Eduardo Vargas ingresó por Assadi, quedando solo arriba. Con dos jugadores más, Audax fue incapaz de ganar. Hizo poco para aquello.

    La Liga de Primera comenzó con un empate. Desde 2021 que los azules no comenzaban el torneo con una igualdad. En aquella vez, fue 1-1 con Huachipato. Mientras tanto, la violencia sigue ganando.

    Ficha del partido

    U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, F. Calderón, M. Zaldivia, F. Salomoni; L. Romero (46′, I. Vásquez), C. Aránguiz; M. Guerrero (88′, N. Ramírez), J. Altamirano (88′, I. Poblete), L. Assadi (90′+6, E. Vargas); y O. Rivero (71′, J. M. Lucero). DT: F. Meneghini.

    A. Italiano: T. Ahumada; E. Ferrario, M. Ortiz, D. Piña; M. Jiménez (46′, F. Mateos), M. Collao, N. Aedo, E. Matus; R. Cabral (79′, G. Chiaverano), D. Coelho (89′, F. Troyansky) y M. Vadulli (89′, F. Loyola). DT: G. Lema.

    Goles: No hubo.

    Árbitro: G. Philippe. Amonestó a Zaldivia, Rivero (U); Collao (AI), Mateos. En los 20′, expulsa a Salomoni (U) por codazo a Collao y chequeo del VAR. En los 90′+2, expulsa a Lucero (U) con roja directa por codazo a Ferrario.

    Estadio Nacional. Asistieron 32.326 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Fútbol nacionalLa UAudax ItalianoUniversidad de ChileEstadio NacionalAzul AzulLos de AbajoLiga de Primera

