Con la galería sur vacía, helicópteros y un fuerte operativo de seguridad: la tensa previa del duelo de la U ante Audax Italiano

El duelo de Universidad de Chile ante Audax Italiano, que marca el debut de ambas escuadras en la Liga de Primera 2025, se disputa en el Estadio Nacional rodeado de un ambiente extraño. Las amenazas de la barra brava de la U generaron un fuerte operativo de seguridad y una llamativa protesta.

“Vamos a suspender si es necesario. No solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del fútbol chileno, ya que todos los clubes viven la misma situación. La ANFP es una mafia y los clubes más grandes son cómplices”, publicaron este jueves.

Lo cierto es que este viernes, efectuaron una llamativa acción en la previa del partido contra los itálicos, los barristas que se ubican tradicionalmente en la galería sur del reducto de Ñuñoa ingresaron tarde. La imagen de esa zona del recinto absolutamente vacía por esta acción se viralizó rápidamente.

Un fuerte operativo de seguridad

Además de lo sucedido dentro del estadio, en los alrededores del Nacional el clima también estaba tenso luego de las amenazas. Se aplicó un fuerte operativo de seguridad, que incluyó la utilización de helicópteros que volaron sobre Ñuñoa.