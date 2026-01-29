SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Rendimiento deportivo y amenazas de la barra: los temores cruzados de la U antes del debut ante Audax Italiano

    La advertencia realizada por Los de Abajo, en crítica hacia el castigo a 3.200 hinchas y el alto costo de las entradas, desató la preocupación en Azul Azul. A ello se le suma la incertidumbre por el rendimiento futbolístico mostrado en el amistoso ante Universitario de Perú.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La U fue goleada por Universitario en la Noche Crema. Foto: @udechile (X).

    El estreno de Universidad de Chile en la Liga de Primera está plagado de dudas, en diferentes ámbitos. La U afrontará su estreno en la Liga de Primera ante Audax Italiano este viernes 30 de enero, en el Estadio Nacional, con un ambiente de incertidumbre. A duro tropiezo en el primer amistoso del año ante Universitario en la Noche Crema, se suma una dura amenaza de la barra.

    Unos 3.200 hinchas fueron castigados por la ANFP tras el lanzamiento de fuegos artificiales y la colocación de lienzos no autorizados, en el último partido del 2025 ante Coquimbo Unido, en el Santa Laura. Los fanáticos no podrán estar presentes en el duelo contra los floridanos, como informó El Deportivo.

    La dura sanción no solo golpeó a los forofos, sino que incluso tomó por sorpresa a la cúpula de Azul Azul, que es presidida por Michael Clark. De hecho, el propio Marcelo Díaz, capitán azul, se manifestó contra el castigo: “Me llama la atención que sea la U al que le ponen una sanción, eso está muy mal (…) la ANFP tiene que empezar a actuar de muy buena forma y de forma sensata. Acá creo que no está bien sancionar a tantas personas porque no han sido todas las personas que han hecho esos actos”, aseguró el mediocampista.

    La amenaza de la barra

    En ese sentido, la sanción de la ANFP, que inhabilita a más de tres mil hinchas azules, desató la molestia de la hinchada, que vería a varios de sus líderes fuera del estadio para el partido con Audax Italiano. Según información de El Deportivo, Azul Azul, en conjunto con Carabineros, espera que se despliegue un amplio operativo policial para evitar que se sobrepasen los castigos.

    Por otra parte, pese a la alta demanda, el elevado costo de los abonos fue otra de las críticas de la hinchada contra la concesionaria. Azul Azul terminó cediendo e incorporó al proceso los partidos de Copa Chile, ya que solo estaban incluidos los de la Liga de Priemra.

    Todo esto provocó un duro mensaje por parte de Los de Abajo, a través de sus cuentas oficiales: “La situación con la empresa que maneja nuestro club ya llegó a su punto máximo: la constante subida de precios en las entradas y el mal trato que recibe el hincha de la U, llegó a su fin”, comienza señalando el escrito.

    Vamos a suspender si es necesario no solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del fútbol chileno, ya que todos los clubes viven la misma situación. La ANFP es una mafia y los clubes más grandes son cómplices”, amenazan los hinchas.

    Y llaman a no hacer ingreso a la galería sur, ubicación del Estadio Nacional donde tradicionalmente se ubica la barra: “No vamos a seguir aguantando tantas injusticias con el pueblo azul. En la primera fecha del campeonato, en el cajón de galería sur no se colgará ningún tipo de lienzo. Llamamos al no ingreso a este sector. Quienes no cumplan con esta medida, lo veremos inmediatamente en contra de los ideales de la hinchada”, indican.

    Las dudas tras el primer apronte de Meneghini

    La amenaza de la barra de la U genera intranquilidad en La Cisterna. Dentro de Azul Azul, hay preocupación por lo que pueda ocurrir en el debut ante Audax Italiano.

    Esta problemática se suma las dudas que dejó el amistoso en la Noche Crema con Universitario, donde los estudiantiles cayeron inapelablemente por 3-0. Fue un encuentro que reflejó una serie de falencias en el equipo, marcado por las críticas hacia Francisco Meneghini.

    Se apreció a futbolistas superados desde lo físico, otros incómodos y fuera de sus posiciones naturales, con una poca capacidad de reacción, y una pérdida de las bases dejadas por Gustavo Álvarez a un equipo que compitió internacionalmente, llegando a semifinales de Copa Sudamericana.

    El propio Paqui se refirió a las amenazas de la barra y apuntó a la realización del partido: “Como equipo queremos que los partidos se jueguen, parece una obviedad decirlo, pero es así. Necesitamos que los partidos se jueguen, nos preparamos para que los partidos se jueguen, con nuestra gente. Eso es lo que buscamos. Es el primer partido de la temporada, ya el club está sancionado a nivel internacional y el partido con Palestino por la Copa Sudamericana es sin público. Es vital el apoyo de nuestra gente, que podamos cuidar la localía y ojalá todos los hinchas de la U puedan aportar su granito de arena alentando, tanto de visita como de local, pero especialmente, los de local”, indicó en la conferencia de prensa previa al encuentro.

    Lo que quiero es que el partido se juegue con normalidad y creo que es lo que quiere la gran mayoría del público, pero desconozco internamente lo que sucede, pero quiero que el partido se juegue y tengamos el apoyo de nuestra gente”, añadió Paqui.

