Paqui Meneghini define la formación de la U para el debut ante Audax Italiano en la Liga de Primera

La U prepara su oncena para debutar en la Liga de Primera. Foto: @udechile (X).

Universidad de Chile prepara su oncena titular para el estreno en la Liga de Primera ante Audax Italiano. El duelo, programado para este viernes, a las 20 horas, en el Estadio Nacional abrirá la nueva temporada de la primera división, este viernes a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Francisco Meneghini saltarán al terreno de juego con el mismo sistema que plantearon contra Universitario. En la Noche Crema, en Perú, los estudiantiles cayeron por 3-0 para luego tomarse revancha en un duelo siguiente a puertas cerradas.

Meneghini define la formación de la U para el debut ante Audax Italiano en la Liga de Primera

El estratega prepara su primera formación oficial. Después de los primeros duelos amistosos, con alarmantes conclusiones de por medio, sobre todo en materia defensiva, el entrenador introducirá modificaciones respecto de lo que utilizó en Perú.

En el arco, Gabriel Castellón asoma como titular en el arco pese a perderse los amistosos contra los incaicos por un desgarro en la pierna derecha. El arquero ha entrenado toda la semana con sus compañeros, sin complicaciones.

Los titulares azules que jugarán contra Audax Italiano. Foto: @udechile (X).

La línea defensiva será la misma que jugó en Lima: Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni. En la mitad, Charles Aránguiz y Lucas Romero se encargarán de las tareas defensivas.

En la parte más avanzada de la escuadra, Paqui ha practicado con Maximiliano Guerrero por la derecha, Javier Altamirano en el centro y Lucas Assadi por la izquierda. Eduardo Vargas será el exclusivo delantero.

Las dudas de Paqui Meneghini para el debut

La inclusión de Octavio Rivero está en duda. El ariete uruguayo está aquejado de una molestia en el tobillo derecho, que no le ha permitido participar en las prácticas de fútbol. Sin embargo, todo indica que el exjugador del Barcelona de Ecuador estará en la banca el viernes en el Nacional.

Octavio Rivero anotó un doblete en la victoria por 3-1 contra Santiago Wanderers. Foto: udechile.cl. pc

Algo parecido ocurre con Juan Martín Lucero quien llega con escaso ritmo de juego, pues no es titular desde octubre. Marcelo Morales, la última incorporación, recién se unió a los entrenamientos.

Los azules formarán con Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Lucas Assadi, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero; y Eduardo Vargas.