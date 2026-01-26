SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Por lanzamiento de fuegos artificiales y lienzos ante Coquimbo: la ANFP castiga a hinchas de la U para duelo ante Audax

    Los fanáticos que estuvieron presentes en el sector de galería norte en el último partido de local de los azules en el estadio Santa Laura no podrán asistir al inicio de la temporada 2026.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Pablo Retamal V.
    JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Los hinchas de Universidad de Chile recibieron un duro castigo que les impedirá estar presentes en el inicio de la competencia de 2026.

    Según información recabada por El Deportivo, la ANFP decidió aplicar un castigo a los fanáticos azules que estuvieron presentes en el sector de galería norte en el último partido disputado en el estadio Santa Laura contra Coquimbo Unido por el lanzamiento de fuegos artificiales y utilización de lienzos no autorizados.

    De hecho, en ese entonces el árbitro del compromiso evaluó suspender el encuentro debido a la pirotecnia que fue lanzada dentro de la cancha.

    Según los cálculos de la U, se trata de cerca de 3.200 hinchas los que no podrán estar presentes en el próximo duelo contra Audax Italiano que marcará el inicio de la Liga de Primera.

    Los incidentes

    los hinchas de la U llegaron hasta el recinto de Independencia con varias formas de mostrar su descontento. Un lienzo gigante que se colgó en el sector norte del estadio decía: “En Chile la fiesta es un delito. No más derecho de admisión”. En tanto, en otro se lía: “Dirigente ineptos”.

    Además, a estas manifestaciones se sumó la entonación de cánticos durante varios momentos de la tarde en contra de la dirigencia de Azul Azul.

    Sin embargo, lo más tenso ocurrió en el minuto 13 del partido ante los Piratas. También desde el sector norte, barristas de la U lanzaron fuegos artificiales y bombas de estruendo, las cuales están prohibidas en los estadios nacionales. La acción duró más de cinco minutos, instantes en los que el juez Diego Flores prefirió detener las acciones para que los futbolistas no corrieran peligro.

    El duro informe arbitral

    En su informe, Diego Flores Seguel reflejó que “al minuto 14 se detiene el partido por lanzamientos constantes de fuegos artificiales durante 5 minutos desde la galería norte, donde se ubican hinchas de Universidad de Chile”, escribió el juez.

    Y luego agregó que “en el minuto 68 se encienden bengalas desde la galería norte, las cuales fueron lanzadas al campo de juego, por lo que se detiene el partido durante 4 minutos”.

    Cabe señalar que el artículo 48 de la Liga de Primera dictamina claramente que "se prohíbe asimismo el uso de fuegos artificiales, extintores, bombas de ruidos, petardos, bengalas u otros elementos similares contemplados en la Ley de Control de Armas y explosivos".

    Además, el apartado 66 del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP indica que de contravenir esta norma, se puede amonestar al club, pasarle una multa que va desde las 10 a las 500 UF y reducir los aforos de la hinchada del club infractor en sus compromisos de local o de visita.

    FútbolUniversidad de ChileLa UANFP

