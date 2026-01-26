SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Novak Djokovic adelanta la serie de Chile contra Serbia en la Copa Davis: “Será extremadamente difícil”

    El actual número 4 del ranking ATP se refirió al enfrentamiento que tendrán por la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Novak Djokovic adelanta la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia. MATTEO CIAMBELLI/PHOTOSPORT

    En los próximos días Chile tendrá un importante desafío en la Copa Davis. El 6 y 7 de febrero el equipo capitaneado por Nicolás Massú tendrá que enfrentar a Serbia por la primera ronda de los Qualifiers en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

    En la antesala de este cruce, Novak Djokovic adelantó el frente a frente y puso al conjunto nacional como el favorito para quedarse con el paso a la siguiente ronda, destacando de antemano que no estará presente en el torneo, por lo que la responsabilidad pasará a sus compatriotas.

    “El año pasado me lesioné en Toronto y desde julio jugué solo siete torneos. Si jugara la Copa Davis, perdería dos semanas de torneos. Estoy en la qualy de Buenos Aires y perdería esa semana. Estoy defendiendo 350 puntos en ese período”, explicó en una conferencia de prensa en medio del Abierto de Australia.

    “Cuando llega esa convocatoria, debería ser sagrada. Lo que pedimos a los más jóvenes es que sientan orgullo de jugar por la selección. Lo hemos hablado con Viktor Troicki (Capitán de Serbia). Incontables veces arriesgamos nuestras carreras por Serbia, nos lesionamos por eso”, señaló.

    Los tiempos han cambiado un poco, pero espero que los chicos lo sientan. Es muy importante representar al país y hay que cultivarlo”, complementó el actual número 4 del mundo que avanzó a los cuartos de final del Grand Slam tras el abandono de Jakub Mensik.

    Luego, le entregó el favoritismo a Chile. “No siempre estoy con ellos, no puedo controlar todo, pero era distinto cuando estábamos juntos con Viktor y esa generación dorada. No se cuestionaba nada: ibas y jugabas. Entiendo todo, pero la selección siempre está ahí, y en Chile será muy difícil, extremadamente difícil. Incluso con nuestro mejor equipo, tendríamos problemas”.

    Quizás el peor cruce que podíamos tener. Jugar contra ellos en Chile, frente a su gente y sus condiciones es una tarea muy dura. Creo en los muchachos. Duci estará allí, y eso es importante, no solo desde el punto de vista tenístico. Es importante en lo moral para los jugadores más jóvenes. La cultura del equipo nacional importa, y Viktor lo sabe muy bien”, complementó más adelante.

    De todas maneras, dejó claro que, en el caso de que Serbia consiga avanzar en desmedro de Chile, evaluará su presencia en la Copa Davis. “Si por algún milagro pasamos, intentaré estar disponible para la próxima ronda”.

    Buscando atraer a los mejores

    Uno de los jugadores que Djokovic esperaba que dijera presente en la serie era Laslo Djere, la cuarta mejor raqueta de Serbia que se ubica en el 92° puesto del ranking ATP. “Tengo cierta influencia sobre todos nuestros jugadores. Hablé un poco con Djere. Hay muchos factores distintos: las carreras individuales, los puntos que hay que defender, si alguien entra directo al cuadro principal… Para Laci, si está sano, creo que debería jugar. Para él, es una forma ideal de prepararse para lo que viene. Ya estuvo en Chile y ganó un torneo. Esa altitud le sienta bien. También le ha ganado a uno o dos jugadores que estarán en el equipo chileno”, apuntó Nole.

    Sobre otros posibles tenistas que le gustaría que estén presentes, indicó que “Hamad (Medjedovic), no sé qué jugará, no conozco su calendario. Sé que Misa (Miomir Kecmanovic) va a otra superficie y tiene un programa distinto. No quiero poner a nadie en una situación incómoda ni ejercer presión. Por supuesto que me gustaría que jueguen, pero si alguien los entiende, soy yo”, concluyó.

    Por lo pronto, Novak Djokovic tendrá que alistarse para enfrentar a Lorenzo Musetti (5°) por el paso a las semifinales del Abierto de Australia. El italiano venció en los octavos de final a Taylor Fritz (9°) con parciales de 6-2, 7-5 y 6-4.

