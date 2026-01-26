SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    El Deportivo

    Hernán Caputto y el legado de campeón de Esteban González en Coquimbo: “Toca seguir generando gloria con estos jugadores”

    El nuevo DT de los piratas expresó su emoción por coronarse en la Supercopa ante la UC. Sebastián Galani y el Mono Sánchez, dos emblemas del plantel aurinegro, también abordaron la consagración en Sausalito.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Hernán Caputto ganó la Supercopa 2026 con Coquimbo Unido SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Coquimbo Unido sigue escribiendo la historia. Tras levantar un inédito título de la Liga de Primera en el 2025, con récord de puntaje, el cuadro pirata sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas en el arranque del 2026 tras imponerse a Universidad Católica en la final de la Supercopa, en una tanda de penales que tuvo 20 lanzamientos totales.

    El júbilo de los aurinegros es total. Tras la consagración en el estadio Sausalito, el capitán Sebastián Galani conversó con el micrófono de TNT Sports y dio cuenta de aquel sentimiento de alegría. “El directorio ha mantenido una base de dos años. Si bien el año pasado tuvimos un gran rendimiento, la idea es mantenerlo. Eso es lo difícil, pero el grupo tiene hambre y se sigue matando en cada entrenamiento para dejar los tres puntos cada fin semana. El Mono atajó sin guantes, todos sacaron cosas del barrio. Católica es muy buen rival, pero merecíamos el título”, dijo.

    Coquimbo Unido levantando la Supercopa 2026 ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    En esa misma tónica, Hernán Caputto, el entrenador que carga la pesada mochila de reemplazar al histórico Esteban González en el banquillo, entregó sus sensaciones de la victoria con evidente emoción. “Fue un partido demasiado emocionante. Con mucho respeto a Católica, creo que estar en el campeón, y poder conducirlo, es un privilegio. Ellos se entregaron y dejaron la vida. En general, fuimos mejores y Coquimbo tiene otra copa. Una Supercopa. Y todo después de un campeonato extraordinario. Me toca seguir generando gloria con estos jugadores. De seguro que con lo que dejó cuerpo técnico del Chino vamos a seguir mejorando. Yo creo que este tipo de partidos se disputan al máximo. El Mono es un jugador determinante, un crack”, aseguró.

    Por último, Diego Sánchez, quien fue el héroe de la definición a penales al atajar dos lanzamientos sin utilizar guantes, comentó las claves de su actuación. “No practicamos nada, es solo experiencia y manejar el momento y las emociones. No hay nada estudiado. Tengo 20 años atajando, tenía que atajar alguna hue... Contento por este público. A toda la gente de Coquimbo que disfrute esto. Seguimos sin perder desde abril”, lanzó.

