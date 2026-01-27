Marcelo Díaz critica a la ANFP por sanción a más de 3.000 hinchas de la U: “Tiene que empezar a actuar de forma sensata”

Universidad de Chile comienza a enfocarse en la competencia de la Liga de Primera. Este viernes los azules inaugurarán la temporada recibiendo a Audax Italiano (20.00 horas) por la primera fecha del campeonato 2026.

En la previa de este duelo, Marcelo Díaz tomó la palabra en los laicos para referirse a la preparación para este duelo, el regreso de Marcelo Morales y la sanción que recibieron los hinchas de la U.

Uno de los primeros temas que trató el volante fue la última caída contra Universitario en Lima. “Tuvimos un partido complicado el día sábado. Creo que Universitario jugó bastante bien. Se vieron bien en todas sus líneas y lo contrario hicimos nosotros. No nos vimos bien, no jugamos un buen partido. Lo positivo es haber perdido, porque eso te marca un antes y un después. Nos da una alerta de lo que tenemos que hacer”, indicó de entrada en conferencia de prensa.

“Creo que nos va a hacer trabajar muchísimo en todas las líneas porque nos vimos superados. No nos gustó desde lo individual y colectivo”, reconoció.

También tuvo palabras sobre la revancha que se tomaron contra el elenco peruano a puertas cerradas. “El segundo partido, me tocó jugar. Me sentí bien, obviamente con un poco de dolor. Falto de ritmo porque recién llevo cuatro o cinco entrenamientos con el grupo. Ya obviamente con el diario del lunes, como se dice siempre, pudimos contrarrestar de mejor forma”.

Ya pensando el el encuentro del viernes, Díaz enfatizó que “llegamos muy bien. Anímicamente estamos bastante bien. Grupalmente también lo estamos. Individualmente vamos a ir mejorando muchísimo. Lo que sucedió el fin de semana nos sirve mucho, pero ya no hay tiempo para más. Empieza la disputa por el campeonato el día viernes para nosotros y yo sigo sosteniendo que este tiene que ser nuestro año. La meta es salir campeón y para eso nos preparamos, para eso nos traen grandes refuerzos, para eso tenemos un gran cuerpo técnico y tenemos que hacer nuestro mejor trabajo en todas las competiciones, pero especialmente en el campeonato”.

“El objetivo número uno es el campeonato y así lo tenemos que tomar todos los que dependemos del corazón azul. Espero que este sea el año nuestro y para eso vamos a necesitar de todos: somos los hinchas, los jugadores, los dirigentes, todos”, complementó.

También tocó el regreso de Marcelo Morales desde Estados Unidos. “Siendo el más grande de acá les recomiendo una vez que salen, que ya hicieron un buen torneo acá y tuvieron la opción de irse al extranjero, les recomiendo que no vuelvan. Porque tienen que hacer su carrera fuera si quieren seguir creciendo. Por algo fueron vendidos y otro club está pagando sueldos más altos de lo que se puede pagar acá. Ahí hay que preguntarle a cada uno qué es lo que piensa, qué es lo que siente”, expuso.

“En mi caso no sé si se acuerdan cuando me fui el 2012. Dije que no voy a ser el típico jugador que va a volver en dos o tres años. Tuve la opción de volver el 2016, pero no volví y estuve casi 11 años fuera. Bien, mal, a mí me daba lo mismo. Solamente me importaba adquirir experiencia afuera y mantenerme afuera”, añadió.

En contra del castigo a los hinchas

Marcelo Díaz también se refirió al castigo que la ANFP decidió aplicar a todos los hinchas que estuvieron presentes en el sector de galería norte en el último partido disputado en el estadio Santa Laura contra Coquimbo Unido, por el lanzamiento de fuegos artificiales y colocación de lienzos no autorizados.

JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“A mí lógicamente me parece malo que se haya sancionado a nuestros hinchas. Si fue ese el hecho, jugaríamos todos los partidos sin hinchas a lo largo de Chile. Me llama la atención que sea la U al que le ponen una sanción, eso está muy mal”, dijo.

“Yo como capitán de la U siempre voy a defender a los hinchas, siempre voy a querer que estén en el estadio. No son todos los hinchas los que han hecho desmanes o los que han tirado ese artificio y se ven involucradas personas que no corresponden”, argumentó.

También apuntó directamente a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional: “La ANFP tiene que empezar a actuar de muy buena forma y de forma sensata. Acá creo que no está bien sancionar a tantas personas porque no han sido todas las personas que han hecho esos actos”.

“Comenzamos el año de una forma que a mí no me gusta y de la misma forma sigo diciendo que debemos cuidar la localía y la única forma es estar comprometido con el club, estar comprometido con nuestra hinchada y que seamos locales todo el año en el Nacional. No queremos que estas sanciones se vean reflejadas a lo largo del año. Estamos en contra de esta sanción y que recapaciten y que se quite lo antes posible”, cerró Díaz.