    Jaime Fillol lanza dura advertencia para la Copa Davis: "Los serbios son guerreros; ser local no garantiza ninguna cosa"

    El extenista habló también de cómo se encuentra su nieto, Nicolás Jarry, y depositó su confianza en el capitán, Nicolás Massú.

    Por 
    Diego Donoso
    Chile enfrentará a Serbia el 6 y 7 de febrero.

    El lanzamiento del logo de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027, que se desarrollarán en nuestro país el próximo año, sirvió para que uno de sus integrantes del comité organizador, Jaime Fillol, hablara de la Copa Davis que se jugará en nuestro país el 6 y 7 de febrero próximo.

    El otrora destacado tenista nacional lanzó una dura advertencia al equipo chileno que disputará la primera ronda de las Qualifiers ante Serbia y se refirió al nivel que presentará uno de los nominados a la escuadra local, su nieto Nicolás Jarry.

    Ciertamente que es bueno ser local, pero no garantiza ninguna cosa. La experiencia lo dice, incluso se van a recordar 50 años de haber jugado la final acá, la final de local, anduve fallando y no pudimos lograrlo. Pero la cosa es que la Copa Davis contra Serbia no va a ser una vuelta fácil”, expresó Fillol.

    Luego agregó que “los serbios son bien duros, una raza guerrera, y son buenos tenistas. El último campeón del ATP de Santiago fue Laslo Djere, así que es bueno que esté acá para volver a verlos jugar y obviamente, le deseó a la Federación de Tenis lo mejor en ese evento”.

    Foto: @Wimbledon /X.

    Sobre el nivel del equipo que nominó el capitán Nicolás Massú, quien llegó a estar entre los 20 mejores del orbe, afirmó que “tenemos jugadores que están mejorando su nivel. Alejandro Tabilo lo demostró, Christian (Garin) ha estado jugando bien, hizo un excelente partido, lástima que lo haya perdido en Australia, pero Tomás Barrios ha estado también permanentemente jugando".

    Sobre Jarry, el finalista en dobles de Roland Garros (1972) expresó que “lo está intentando, no está sano, tiene un problema en el brazo que lo atormenta bastante. Pero su intención es llegar lo mejor posible, y bueno, ahí Nicolás Massú decide. Massú tiene su gracia, tiene su manera y su conocimiento para hacer las cosas y le ha ido bien con este grupo de jugadores, así que yo tengo confianza en que nos va a ir bien”.

    Acto seguido, insistió en que Jarry “no se siente con esa confianza y nos quedan solamente 10 días más o menos, cerca de dos semanas. Puede evolucionar bien, porque ‘Nico’ es un buen luchador. Así que si Nicolás Massú, lo pone, es por que va a confiar en que Nicolás va a hacer un buen partido”.

