    Se presenta el logo para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Este lunes se realizó la ceremonia de lanzamiento en el Parque Estadio Nacional

    Por 
    Diego Donoso
    Foto: Gobierno de Santiago en X.

    Este lunes se realizó la ceremonia de lanzamiento del logo para los próximos Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027, una competencia que se desarrollará entre el 16 y 24 de octubre de de ese año, donde se espera el arribo de cerca de 6.000 atletas de más de 170 países que competirán en 22 deportes.

    Desde la organización informaron que “el logotipo de Santiago 2027 presenta elementos visuales extraídos del paisaje natural y cultural de Chile. Un cielo estrellado simboliza grandes sueños, crecimiento personal y la idea de que cada atleta brilla a su manera. Ondas fluidas y formas circulares sugieren un abrazo, representando amistad, apoyo, movimiento y celebración. La Cordillera de los Andes representa fuerza, resiliencia y determinación, mientras que la silueta de un ave refleja libertad, superación de límites y alcanzar nuevas metas".

    La presentación del logo para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    En la ceremonia, Carolina Picasso, presidenta del comité organizador local, valoró el trabajo realizado en este proceso: “Muy feliz, es un nuevo paso recorriendo este camino hacia los Juegos. La creación representa el espíritu del movimiento. Está todo Chile involucrado. Resume muy bien el espíritu, la naturaleza y las puertas abiertas de este país”

    Emilia Ríos, ministra subrogante de Deportes, destacó el rol del Estado en esta materia: “Es muy importante que entendamos que esto es un compromiso de Estado; deporte como herramienta de inclusión social. Es primera vez en la historia de estas olimpiadas que se realizan en América Latina y en un país del hemisferio sur”.

    El traspaso del Mindep

    Además, Ríos aprovechó la instancia de hablar de manera breve sobre el traspaso de información a las nuevas autoridades del Ministerio del Deporte, que estará encabezado por Natalia Duco: “Durante febrero y marzo se van a estar calendarizando las reuniones para hacer el traspaso. Desde el Ministerio del Deporte estamos trabajado para tener un traspaso impecable con toda la información disponible para facilitar todo y que no se produzca ningún contratiempo”.

