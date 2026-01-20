Accidentado estreno: Christian Garin cae en sets corridos ante el italiano Darderi y dice adiós al Abierto de Australia

Christian Garin mostró destellos de su mejor tenis que no alcanzaron para una victoria. El chileno, número 82° del mundo, dio dura pelea al italiano Luciano Darderi, pero cayó en sets corridos en la primera ronda de Melbourne por 7-6 (5), 7-5 y 7-6 (3), tras dos horas y 56 minutos de partido.

Un enfrentamiento de dos oponentes que se conocen mucho. Tanto, que ambos formaron dupla en dobles del torneo de Auckland y comparten preparador físico, Bernardo Carberol.

Ya en la pista, el europeo nacido en Argentina fue quien empezó con mayor regularidad y variedad de golpes. Ganó su servicio y puso en aprietos al chileno en el suyo. Así, rápidamente, el peninsular no tuvo mayores complicaciones para quedar 2-1 arriba.

En el cuarto game, Darderi logró ponerse punto de quiebre arriba. Sin embargo, dos tiros ganadores del ariqueño y un error no forzado de su adversario permitieron al crédito nacional salvar su saque y quedar 2-2.

A medida que se disputaba el partido, Garin se veía con mayor iniciativa, pero el italiano perdía muy pocos puntos cuando le tocaba servir. De esa manera, llegaron al octavo juego con el europeo 4-3 arriba, aunque recibiendo. Darderi volvió a ponerse punto de quiebre en ventaja, pero Garin lo sacó adelante y logró dejar el parcial 4-4.

Firme el italiano en su servicio permitió dejarlo 6-5 en ventaja, aunque con el nortino al servicio, quien elevó la confianza de sus tiros para empatar el primer set en 6 y así llevarlo al tie break.

En la definición, Garin fue más agresivo y logró un parcial de 3-1. El europeo intentó jugar más profundo y recuperó el mini quiebre para dejar el parcial 3-3. Pelota cruzada de Garin para ponerse 5-3 arriba, pero una doble falta del chileno puso el marcador 5-5. Entonces, Darderi consiguió dos buenos servicios para el 7-5 y llevarse el primer set en 58 minutos.

No hay repunte

Pese a la manera de caer en el primero, Gago no sintió el golpe y ganó sin problemas el primer juego. Rápidamente, en el segundo game del segundo set, el ariqueño se puso dos puntos de quiebre en ventaja. Con Darderi al saque, el chileno quebró con un perfecto drop shot.

Claro que, en el tercero, Darderi aprovechó el punto de quiebre que lo puso en una diferencia parcial, la pelota del nortino a la red terminó por definir la recuperación del quiebre. Momento que confirmó con su servicio para dejar el parcial 2-2.

Con el parcial 4-4 en el segundo set, el ariqueño no tuvo mayores complicaciones para mantener su servicio, quedar 5-4 arriba y poner presión a su rival. El ariqueño alcanzó a llevar el juego al 30-30, pero dos buenos servicios de Darderi dejaron el parcial 5-5.

Entonces, la obligación quedó del lado de Gago, quien con un tiro ganador del italiano y un error no forzado a la red cedió su saque para dejar el segundo set en las manos del nacido en Argentina, con el 6-5 arriba.

No se rindió el chileno y ganó los dos primeros puntos del duodécimo juego. Apuró un poco más y se puso con dos puntos de quiebre. El europeo regresó y con cuatro puntos consecutivos se llevó el segundo set en 49 minutos.

Problemas físicos

En la tercera manga, el parcial rápidamente se puso 1-1. En el tercer game, llegaron las dudas para Garin. Darderi se colocó quiebre a favor e, incluso, tuvo una segunda opción y en ambas el chileno respondió para colocarse 2-1 arriba.

Gago logró a estar 3-2 arriba con el europeo al servicio. El parcial estaba 40-30 a favor del peninsular cuando habló al juez de silla para avisar que tenía dolores estomacales. Pese a ello ganó su servicio y, con el parcial 3-3, Darderi se puso triple punto de quiebre en el saque de Gago, quien solo pudo salvar uno y perdió su saque para quedar 4-3 abajo.

Después de minutos de incertidumbre y conversaciones con el fisioterapeuta, el “argentino” decidió volver al partido para ganar su servicio y quedar en ventaja de 5-3.

En el noveno juego, con evidentes dolores, el italiano logró ponerse quiebre a favor con Gago al saque, quien con tres puntos en línea supo mantenerse en el partido salvó el definitivo punto de partido para su oponente.

El ariqueño aprovechó la baja en el rendimiento del peninsular y logró ponerse con triple punto de quiebre, situación que aprovechó para meterse de lleno en el set, tras quedar 5-5.

En el undécimo juego, la frustración de Darderi era evidente. Pese a ello, el italiano tuvo dos opciones para quebrar el saque del nortino, quien supo imponerse para ponerse 6-5 arriba. El italiano, visiblemente disminuido, aprovechó la frustración de Garin y consiguió ganar su saque para el 6-6 y obligar un nuevo tie break.

Definición en la que el europeo logró ponerse 3-0, aunque con solo un mini quiebre a favor. No lograron sacarse ventajas en sus respectivos servicios y el parcial quedó 5-2. El nortino falló y quedó cuatro puntos de partido en contra. Salvó uno para ponerse 3-6 y, en el siguiente, no falló para ganar el tercer set en 1 horas y 9 minutos.

Garin no pudo concretar la mejora en su juego y, pese a las complicaciones físicas de Luciano Darderi, fue el italiano quien se llevó el duelo en dos horas y 56 minutos de partido.