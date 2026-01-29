La U anuncia nuevo beneficio para los abonados y explica el alza de precio

Universidad de Chile realizó una exitosa venta de abonos para la temporada 2026. 10 mil hinchas se registraron en las primeras 24 horas del proceso, en una cifra que se acercó considerablemente al total disponible. Sin embargo, pese a la positiva demanda, el curso no estuvo exento de críticas por parte de los hinchas. ¿El punto en común? Los elevados precios.

En ese sentido, la U anunció un nuevo beneficio para los fanáticos que accedieron a los abonos. Esto responde a la notoria alza del costo, factor que no impidió que sectores como galería estuvieran cerca de agotarse en su totalidad. La meta establecida es de 14 mil unidades, lo que responde un criterio ligado al aforo del Santa Laura, recinto definido como alternativa en caso de que el Estadio Nacional no esté disponible. El objetivo es que todos los abonados puedan ingresar ante un eventual cambio de localía.

Es por ello que Azul Azul realizó un cambio en los partidos incluidos en los abonos. Si bien estos solo eran válidos exclusivamente para la Liga de Primera, la concesionaria decidió incorporar los duelos de Copa Chile.

La explicación de Azul Azul

La U anunció la medida a través de sus canales oficiales: “El Club Universidad de Chile informa a sus abonados que aumentaremos el beneficio actual de 15 partidos de la Liga de Primera con los tres encuentros de la fase de grupos de la Copa Chile. Es decir, quienes ya tienen, o están pensando en adquirir, el abono de la U podrá asistir a 18 partidos en la temporada 2026″, comenzó informando el club.

“Hoy le estamos sumando beneficios a nuestros abonos como una manera de agradecer la fidelidad de nuestros hinchas, quienes son fundamentales en el logro de los objetivos que nos hemos impuesto esta temporada. Los abonados deberán canjear las entradas para la fase de grupos de la Copa Chile cuando estén disponibles en el sitio de PuntoTicket”, añadió.

Además, los azules explicaron el alza de los precios: “El valor de nuestros abonos 2026 se determinó luego de un análisis que consideró la inflación, la alta inversión en seguridad que debemos hacer partido a partido, el pago de la deuda histórica del club de la que nos hemos hecho cargo, la inversión en refuerzos de primer nivel y las sanciones pendientes en torneos internacionales”, indica el escrito.

“Este ejercicio nos permite ver con realismo nuestra salud financiera y que, al mismo tiempo, el aumento del precio sea el menor posible. Hoy sumamos tres partidos más para nuestros abonados. Para estar con la U de principio a fin”, cierra el comunicado.

El aumento en los precios fue uno de los puntos más comentados tras la apertura del proceso. El valor más bajo, correspondiente a galerías, pasó de $143.000 en 2025 a $199.000 en 2026. Andes subió a $333.000, la tribuna lateral sur a $499.000, Fuera Marquesina a $666.000 y Bajo Marquesina superó el millón 300 mil pesos. Al igual que en años anteriores, los valores son menores para quienes renuevan y para los abonos infantiles, aunque también registran alzas respecto de la temporada pasada.

La inclusión de los partidos de Copa Chile también llega después del duro castigo que la ANFP aplicó a algunos hinchas azules. Unos 3.200 fanáticos fueron sancionados por el lanzamiento de fuegos artificiales y la colocación de lienzos no autorizados, en el último partido del 2025 ante Coquimbo Unido, en el Santa Laura. Los forofos no podrán estar presente en el duelo contra Audax Italiano, partido que marcará el inicio de la Liga de Primera, este viernes 30 de enero.