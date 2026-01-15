Con fuerte aumento de precio y menos beneficios que el año pasado: los severos cambios del plan de abonos de la U 2026

Universidad de Chile ya lanzó sus abonos para el 2026, de cara a tener la mayor cantidad de hinchas posibles en sus duelos de local. El club universitario fue uno de los equipos que más llevó gente en 2025, con un promedio de 35.765 espectadores por partido.

Una de las buenas noticias para los hinchas azules es que se oficializó que contarán con el Estadio Nacional para la nueva temporada. De hecho, los estudiantiles pagaron por adelantado los derechos de uso al Instituto Nacional de Deportes (IND) para asegurar el recinto.

Sin embargo, la buena noticia contrasta con el valor de estos paquetes, pues el precio aumentó considerablemente respecto al año pasado, continuando con un alza sostenida durante los últimos campeonatos. En 2025, el costo más barato era de 143 mil pesos, mientras que el actual es más de 199 mil pesos para las galerías.

Los detalles del abono azul

Universidad de Chile fue el equipo que más público llevó la temporada pasada. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El pago de los hinchas solo les asegurará un sitio en el campeonato nacional. Por otro lado, quienes accedan al abono tendrán un descuento del 50% en sector Andes para duelos de la Copa Chile y Copa de la Liga, los cuales no se incluyen.

En competencias internacionales los fanáticos tendrán acceso a la preventa de las entradas, si es que pudieran llevar hinchas, debido al castigo de 14 fechas por los incidentes en Avellaneda.

También, tendrán tres meses gratis del “Plan de fútbol” de Zapping que cuenta con el canal TNT Premium y acceso a la aplicación de HBO Max. El plan para ver el fútbol nacional cuesta casi 19 mil pesos mensuales para los seguidores de los diferentes torneos.

¿Cuántos abonos tendrá el equipo? No existen las cifras extactas. Sin embargo, estos no deben ser más que el aforo que puede entregar el estadio Santa Laura, en el caso que Universidad de Chile haga de local en Independencia. El año pasado el club vendió alrededor de 14 mil paquetes para el 2025.

El aumento respecto al 2025

Eduardo Vargas, en su presentación en la U, junto a Manuel Mayo. Foto: Photosport.

Los fanáticos del Romántico Viajero veían con buenos ojos el inicio de la temporada pasada. Su club volvió a clasificar a la Copa Libertadores, fue campeón de la Copa Chile y se le escapó sobre el final del torneo el título de Liga de Primera.

Con esa expectativa, los nuevos abonados vieron precios más altos respecto al 2024. En las galerías el precio fue de 143 mil pesos, en Andes de 286 mil, Puerta 10 por 429 mil, Fuera Marquesina por 546 mil y Bajo Marquesina por casi 1,1 millón de pesos.

Los precios eran un poco más bajos para quienes renovaron sus abonos y para los niños. Además, estos solo eran válidos para el campeonato nacional con preventa exclusiva en Copa Libertadores.

El panorama del 2026 es distinto, la U tiene que disputar un duelo ante Palestino para acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y entra el nuevo torneo de Copa de la Liga que aumentará la cantidad de partidos en el año.

Así, el precio para 2026 aumentó en todas las localidades. A las mencionadas galerías, a $ 199.000, se suman la tribuna lateral sur a $ 499.000; Andes, a $ 333.000; Fuera Marquesina, a $ 666.000 y Bajo Marquesina, a un poco más de $ 1.300.000.

De la misma forma que los años anteriores, los precios para renovar y las entradas para niños son más bajos. Aunque, también son más altos que respecto a la temporada pasada.

En esta ocasión, los abonos serán para la liga nacional, con descuento del 50% en sector Andes para los duelos de ambas copas. Por último, la U de Chile, en el caso de clasificar a la fase de grupos de Copa Sudamericana no podrá llevar público por los incidentes en Avellaneda.