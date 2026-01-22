Locura azul después de la llegada de Juan Martín Lucero: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca a la meta

Universidad de Chile registró la venta de 10 mil abonos durante las primeras 24 horas del proceso para la temporada 2026, según supo El Deportivo. La cifra representa un porcentaje relevante del total disponible y deja a sectores como galería cerca de agotarse en su primer día.

Esto los deja muy cerca de la meta establecida, que no superará las 14 mil unidades. El criterio responde al aforo del estadio Santa Laura, recinto definido como alternativa en caso de que el Estadio Nacional no esté disponible, con el objetivo de asegurar el ingreso de todos los abonados ante eventuales cambios de localía.

El lanzamiento del proceso estuvo supeditado a la confirmación de la localía en el Estadio Nacional. La U contará con el coloso de Ñuñoa para disputar sus 15 partidos en la Liga de Primera, garantía que fue considerada clave antes de abrir la venta. Para asegurar ese escenario, el club pagó por adelantado los derechos de uso al Instituto Nacional de Deportes, entidad administradora del recinto.

La U espera jugar sus 15 partidos en el Estadio Nacional. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La planificación contempla que Universidad de Chile pueda ejercer la localía en el Nacional durante todo el torneo, incluso considerando la realización de eventos masivos, salvo reprogramaciones por fuerza mayor determinadas por la autoridad. Además, el club asumirá los costos de desmontaje y adecuación del estadio cuando sea necesario, un gasto que no estaba presente en temporadas anteriores.

Los abonos para 2026 son válidos exclusivamente para la Liga de Primera. No incluyen partidos de Copa Chile, Copa de la Liga ni eventuales encuentros internacionales. Para esos torneos, el club definió procesos de venta independientes. En el caso de las copas nacionales, los abonados accederán a un descuento del 50% en el sector Andes. En competencias internacionales, tendrán derecho a preventa, siempre que exista autorización para público visitante, considerando el castigo sin hinchas tras los incidentes ocurridos en Avellaneda.

El aumento en los precios fue uno de los puntos más comentados tras la apertura del proceso. El valor más bajo, correspondiente a galerías, pasó de $143.000 en 2025 a $199.000 en 2026. Andes subió a $333.000, la tribuna lateral sur a $499.000, Fuera Marquesina a $666.000 y Bajo Marquesina superó el millón 300 mil pesos. Al igual que en años anteriores, los valores son menores para quienes renuevan y para los abonos infantiles, aunque también registran alzas respecto de la temporada pasada.

Desde Azul Azul explican que el incremento responde a un mayor gasto estructural. Al pago anticipado del Estadio Nacional se suma el aumento del presupuesto deportivo. La política de precios, señalan, apunta a equilibrar las cuentas operativas y financiar la inversión realizada en el plantel.

La U fue uno de los equipos con mayor asistencia durante 2025, con un promedio de 35.765 espectadores por partido. Para 2026, el equipo dirigido por Francisco Meneghini debutará en la Liga de Primera ante Audax Italiano, nuevamente en el Estadio Nacional.