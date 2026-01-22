SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Locura azul después de la llegada de Juan Martín Lucero: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca a la meta

    El elenco estudiantil queda cerca de su meta de utilización de asientos en el Estadio Nacional tras abrir el proceso de compra.

    Por 
    Christian González
     
    Lucas Mujica
    Locura azul: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca al límite proyectado. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile registró la venta de 10 mil abonos durante las primeras 24 horas del proceso para la temporada 2026, según supo El Deportivo. La cifra representa un porcentaje relevante del total disponible y deja a sectores como galería cerca de agotarse en su primer día.

    Esto los deja muy cerca de la meta establecida, que no superará las 14 mil unidades. El criterio responde al aforo del estadio Santa Laura, recinto definido como alternativa en caso de que el Estadio Nacional no esté disponible, con el objetivo de asegurar el ingreso de todos los abonados ante eventuales cambios de localía.

    El lanzamiento del proceso estuvo supeditado a la confirmación de la localía en el Estadio Nacional. La U contará con el coloso de Ñuñoa para disputar sus 15 partidos en la Liga de Primera, garantía que fue considerada clave antes de abrir la venta. Para asegurar ese escenario, el club pagó por adelantado los derechos de uso al Instituto Nacional de Deportes, entidad administradora del recinto.

    La U espera jugar sus 15 partidos en el Estadio Nacional. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La planificación contempla que Universidad de Chile pueda ejercer la localía en el Nacional durante todo el torneo, incluso considerando la realización de eventos masivos, salvo reprogramaciones por fuerza mayor determinadas por la autoridad. Además, el club asumirá los costos de desmontaje y adecuación del estadio cuando sea necesario, un gasto que no estaba presente en temporadas anteriores.

    Los abonos para 2026 son válidos exclusivamente para la Liga de Primera. No incluyen partidos de Copa Chile, Copa de la Liga ni eventuales encuentros internacionales. Para esos torneos, el club definió procesos de venta independientes. En el caso de las copas nacionales, los abonados accederán a un descuento del 50% en el sector Andes. En competencias internacionales, tendrán derecho a preventa, siempre que exista autorización para público visitante, considerando el castigo sin hinchas tras los incidentes ocurridos en Avellaneda.

    El aumento en los precios fue uno de los puntos más comentados tras la apertura del proceso. El valor más bajo, correspondiente a galerías, pasó de $143.000 en 2025 a $199.000 en 2026. Andes subió a $333.000, la tribuna lateral sur a $499.000, Fuera Marquesina a $666.000 y Bajo Marquesina superó el millón 300 mil pesos. Al igual que en años anteriores, los valores son menores para quienes renuevan y para los abonos infantiles, aunque también registran alzas respecto de la temporada pasada.

    Desde Azul Azul explican que el incremento responde a un mayor gasto estructural. Al pago anticipado del Estadio Nacional se suma el aumento del presupuesto deportivo. La política de precios, señalan, apunta a equilibrar las cuentas operativas y financiar la inversión realizada en el plantel.

    La U fue uno de los equipos con mayor asistencia durante 2025, con un promedio de 35.765 espectadores por partido. Para 2026, el equipo dirigido por Francisco Meneghini debutará en la Liga de Primera ante Audax Italiano, nuevamente en el Estadio Nacional.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileEstadio NacionalAbonos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    Constanza Castillo (RN), la subsecretaria que se desplegará con el ministro José García en el Congreso

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    Lo más leído

    1.
    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    2.
    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    3.
    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    4.
    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    5.
    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio
    Chile

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    El valor de la humildad en tiempos convulsos
    Negocios

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina
    Tendencias

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay
    El Deportivo

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay

    Con Alejandro Tabilo y Christian Garin: la camada chilena dirá presente en el ATP de Río de Janeiro

    Con dos importantes tapadas: Gabriel Maureira se lleva los aplausos de Colo Colo tras su actuación contra Peñarol

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026
    Cultura y entretención

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa
    Mundo

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Zelensky anuncia conversaciones a tres bandas con EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra en Ucrania

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer