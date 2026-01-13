SUSCRÍBETE POR $1100
    Con 15 partidos en el Estadio Nacional y un aumento de precios: la U define su sistema de abonos para 2026

    El cuadro estudiantil aseguró utilizar el recinto de Ñuñoa en todos sus partidos de local por el Campeonato Nacional.

    Cristian Barrera
    Con 15 partidos en el Estadio Nacional y solo la Liga de Primera en la oferta: la U define su sistema de abonos para 2026.

    Universidad de Chile define su sistema de abonos para la temporada 2026, un anuncio que se realizará en las próximas horas y que los hinchas azules vienen esperando hace varias semanas. El proceso está marcado por una serie de definiciones logísticas, económicas y deportivas que explican tanto su estructura como el aumento de precios respecto al año anterior.

    El principal eje es la garantía de 15 partidos como local en el Estadio Nacional en la Liga de Primera. Es un punto que el club consideraba clave antes de lanzar el proceso de abonados. La confirmación de ese número de encuentros por parte del IND permitió a Azul Azul cerrar la planificación comercial, considerando que en temporadas anteriores la localía estuvo sujeta a cambios de recinto y reprogramaciones.

    Según la revisión de fechas del Torneo Nacional, se prevé que la U podrá ser local en todos sus partidos, incluso con la existencia de eventos, a no ser que haya reprogramaciones por situaciones de fuerza mayor y que sea determinado por las autoridades, explican desde la concesionaria.

    Otro aspecto relevante es la cantidad de abonos disponibles, la cual fue fijada con un límite que no puede superar el aforo del estadio Santa Laura, recinto alternativo definido ante posibles eventualidades que impidan el uso del reducto de Ñuñoa. Si bien en el cuadro azul buscaron reducir el margen de error para evitar las modificaciones, reconocen que muchas veces la determinación final no está en sus manos. Esta decisión va en la línea de evitar problemas operativos en caso de traslados forzados de localía, asegurando que todos los abonados puedan ingresar sin inconvenientes.

    En términos de cobertura, la U definió -por ahora- que los abonos son exclusivamente válidos para el Campeonato Nacional, certamen para el cual tienen la confirmación del IND para ocupar el estadio en los 15 partidos de local. De esta forma, según indican en el club, no se incluirán partidos de Copa Chile, Copa de la Liga ni eventuales encuentros correspondientes a una fase de grupos de la Copa Sudamericana, en caso de que el equipo dirigido por Francisco “Paqui” Meneghini logre la clasificación. Para esos torneos, el club definirá procesos de venta independientes.

    La U no quiere salir de Ñuñoa durante la temporada 2026. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Aumento en los precios

    Para asegurar el uso del coloso de Ñuñoa durante todo el torneo, Azul Azul acordó el pago anticipado de los derechos correspondientes al IND, entidad que administra del recinto. Esta modalidad implica que la U asume desde el inicio de la temporada los costos asociados al arriendo del estadio, independientemente de eventuales modificaciones en el calendario.

    A ese desembolso se suma otro factor relevante. El club asumirá íntegramente los costos de desmontaje y adecuación del recinto cuando sea necesario, especialmente en semanas donde el Estadio Nacional sea utilizado para otros eventos, como recitales. Este punto representa un gasto adicional que no estaba presente en otras etapas de la relación contractual entre la U y el recinto.

    En ese contexto, desde la concesionaria apuntan a un aumento en el precio de los abonos en comparación con los valores de 2025. Esto responde principalmente a un mayor gasto estructural del club. Además de los gastos extras por el Estadio Nacional, en La Cisterna argumentan que la U ha incrementado su inversión en el plantel, con la incorporación de refuerzos que consideran de jerarquía, lo que elevó de manera significativa el presupuesto deportivo para la temporada. Aun así, aseguran que su política de precios es menor, por ejemplo, a la que aplicó la UC en el Claro Arena.

    Desde la administración del club se reconoce que el alza en los valores busca financiar el esfuerzo económico realizado en la conformación del equipo. La política de precios, señalan, está directamente ligada a la necesidad de justificar ese gasto y equilibrar las cuentas operativas del fútbol profesional.

    La definición de los abonos también estuvo supeditada a dos condiciones que la U esperaba resolver antes de que anuncien la apertura el proceso. La primera, la confirmación de los 15 partidos en el Estadio Nacional y, segundo, la llegada de refuerzos. Ambos elementos fueron considerados indispensables.

