No habrá oposición en la U: director nombrado por Michael Clark adquiere las acciones de Azul Azul de la familia Schapira

La jornada de este lunes 12 de enero fue agitada para Universidad de Chile. Mientras en el Centro Deportivo Azul presentaban a Octavio Rivero y Lucas Romero, en la Bolsa de Comercio de Santiago se vendía el segundo paquete accionario más grande de Azul Azul.

Se trata del 21,44% perteneciente a la familia Schapira, el cual fue vendido por un total de $ 6.716.606.000 (US$ 7,5 millones). De esta forma, se terminó un ciclo que comenzó el año 2013 y que concluyó porque Daniel Schapira y su hijo Eduardo ya no querían seguir en el directorio presidido por Michael Clark.

Sin embargo, pese a ser duro opositor del ingeniero comercial, su venta solo aumentará el poder del timonel que fue sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). ¿La razón? Los papeles quedaron en manos de José Ramón Correa Díaz, el abogado que fue nombrado por Clark como director de Azul Azul.

En marzo del año pasado, y en medio de la investigación de la CMF a Sartor, Clark adquirió el 100% de las acciones de ese grupo y pasó a controlar el 63% de la sociedad. Esto, sumado al poder que hoy tiene Correa, le da al grupo el 85% del poder.

La delegación de la U, encabezada por Michael Clark, al centro, se encuentra en Argentina.

La U: abogado nombrado por Clark compra las acciones de Schapira

La confirmación de la compra por parte de Correa llegó durante la tarde, a través de un hecho esencial emitido por la sociedad anónima que administra el fútbol de los estudiantiles. “Con esta fecha, se tomó conocimiento que el director José Ramón Correa Díaz, a través de la sociedad Romántico Viajero SpA, rol único tributario N° 78.220.551-K, controlada por él, adquirió: (i) 9.580.891 acciones serie B de Azul Azul S.A., en remate público realizado por la Bolsa de Comercio de Santiago; y (ii) 19.197 acciones serie B de Azul Azul S.A., por compras en bolsa. En tales circunstancias, Romántico Viajero SpA es titular de un total de 9.600.088 acciones serie B de la Sociedad", establece la carta enviada por Ignacio Asenjo, gerente general de Azul Azul, a la presidenta del organismo rector, Solange Berstein.

La misiva asegura que Correa no quiere influir en la toma de decisiones de la concesionaria que maneja los destinos del club Universidad de Chile: “Asimismo, para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley N° 18.045, el accionista informó que referida adquisición tiene el carácter de ‘inversión financiera’, sin intención de adquirir ni participar directa o indirectamente del control de la sociedad".

“Cerramos una etapa importante”

Por la tarde, la familia Schapira emitió un comunicado tras la venta de sus acciones: "Hoy cerramos una etapa importante y profundamente significativa para nuestra familia. Tras haber concretado la venta de nuestra participación en Azul Azul S.A., queremos dirigir estas palabras a la comunidad de la Universidad de Chile, a sus hinchas y a todos quienes forman parte de la vida diaria del Club".

“Nuestra experiencia como accionistas fue, en muchos sentidos, exigente y compleja. Hubo momentos de ilusión, pero también de frustración y desgaste, que marcaron un camino más difícil de lo que imaginamos cuando decidimos involucrarnos en este proyecto. Aun así, nunca perdimos el respeto por la institución ni por su gente, y siempre actuamos con la convicción de que nuestras decisiones buscaban el bien del Club”, agregó el comunicado.

“Hoy dejamos de ser accionistas, pero nunca dejaremos de ser hinchas de la U. Ese vínculo no se vende ni se transa, y no se termina con una firma. Es parte de nuestra historia personal y familiar, y lo seguirá siendo siempre. Queremos agradecer sinceramente a todas las personas con las que compartimos este camino, especialmente a quienes, desde distintos espacios, trabajaron con honestidad, compromiso y vocación por la Universidad de Chile, incluso en los momentos más complejos”, finalizó la misiva emitida por la familia Schapira.