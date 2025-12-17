SUSCRÍBETE POR $1100
    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor

    Mientras que la CMF redujo las sanciones para Alfredo Harz y Mauro Valdes.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    CMF formula cargos contra LarrainVial, STF y hermanos Jalaff por manejo de fondo de inversión RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) volvió a tomar una decisión sobre la histórica sanción que aplicó a los directores de Sartor AGF por irregularidades financieras. En algunos casos las mantuvo y en otro acogió parcialmente la reposición.

    La CMF sancionó apelando a que fondos administrados por Sartor “financiaron a algunas personas jurídicas y naturales vinculadas a una serie de irregularidades financieras”.

    Sobre Pedro Pablo Larraín Mery, presidente del directorio de la gestora, quien tuvo la pena más alta de 80.000 UF ($3.170 millones). La CMF decidió mantener las sanciones y “rechazar en todas sus partes la reposición interpuesta” por Larraín.

    Pedro Pablo Larraín

    En el caso del director de Sartor, Michael Clark, el Consejo de la CMF estimó que no había razones para reducir la sanción por 65.000 Unidades de Fomento (UF), cerca de $2.500 millones; y la sanción accesoria de inhabilidad temporal por cinco años, para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal en las entidades contempladas en el artículo 36 y el inciso primero del artículo 37 del Decreto Ley N° 3.538 de 1980. Su multa fue la tercera más alta.

    Una sanción que, de ejecutarse, obligaría a Clark a salir de la presidencia del directorio de Azul Azul, sociedad que controla al club de fútbol Universidad de Chile.

    Michael Clark, presidente de Azul Azul. Foto: Photosport.

    Para el otro director de Sartaro, Rodrigo Bustamante, la CMF mantuvo la sanción 35.000 UF e inhabilitación. Dando las mismas razones para el caso de Larraín y Clark. “Rechazar en todas sus partes la reposición”, dijo la CMF.

    Acoge parcialmente

    Entre quienes tuvieron mejor suerte en su apelación a la CMF estuvieron el director Mauro Valdés y el gerente general de la firma Alfredo Harz.

    Mauro Valdés

    En el caso de Valdés, la CMF redujo la sanción de 45.000 Unidades de Fomento a 35.000 Unidades de Fomento, pero mantuvo la sanción accesoria de inhabilidad temporal por cinco años, para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal.

    Alfredo Harz

    Un mismo caso que se aplicó para Harz, donde la multa impuesta de 75.000 UF se redujo a 65.000 UF, quien pasó de tener la segunda sanción más alta a la misma que hoy tiene Clark, y se mantuvo la inabilidad.

    Otros de los sancionados por el caso fueron Juan Carlos Jorquera (35.000 UF), Miguel León (10.000 UF) y Óscar Ebel (22.500 UF), este último recibió una rebaja excepcional del 70% sobre su multa original de 75.000 UF por su colaboración en el caso.

    Óscar Ebel y Miguel León no recurrieron a la CMF con un recurso de reposición e ingresaron el caso, para revocar las multas de la CMF, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, según informó Pulso a inicios del mes.

    Ante este contexto, Pedro Pablo Larraín, Michael Clark, Rodrigo Bustamante, Mauro Valdés y Alfredo Harz tienen como opción recurrir a la misma instancia para apelar a las sanciones.

