    El Deportivo

    Problemas para la U: Sernac oficia a Azul Azul por reclamos de abonados excluidos de entrar al duelo ante Audax Italiano

    Los estudiantiles deben cumplir en esta primera fecha de la Liga de Primera 2026 un castigo por parte de la ANFP, luego de serios incidentes en el último encuentro del año pasado contra Coquimbo Unido en Santa Laura.

    Daniel Bustos 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Este jueves, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a Azul Azul, la concesionaria que maneja a Universidad de Chile, con el objetivo de "recabar antecedentes tras una serie de reclamos presentados por consumidores que tienen la calidad de abonados del club", expresaron en la entidad en un comunicado. Esto se produce a raíz del castigo que la ANFP le impuso a los azules para esta primera fecha de la Liga de Primera 2025, en la que jugarán contra Audax Italiano.

    Cabe destacar que el 2 de diciembre del año pasado, Universidad de Chile se enfrentó a Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura, en un encuentro que finalizó 1-1. Durante el transcurso del duelo, se produjeron serios incidentes que obligaron por momentos a la interrupción del compromiso, se lanzaron fuegos de artificio y bombas de estruendo. Por este motivo, en Quilín castigaron a la U con la prohibición de las 3.327 personas que ese día estaban en la galería norte del reducto de Independencia, lugar en donde se produjeron los incidentes. De esa cifra, 1.700 son abonados.

    Foto: Photosport

    En un extenso comunicado, desde el Sernac solicitaron a Azul Azul una serie de antecedentes:

    • “La versión de la concesionaria respecto de los hechos denunciados.
    • Copia de los contratos de abonos, junto a sus términos, condiciones y políticas vigentes.
    • El número exacto de abonados afectados por la prohibición de ingreso y el mecanismo utilizado para determinar a las personas involucradas.
    • La resolución sancionatoria emitida por la ANFP.
    • Medios de verificación que acrediten la notificación oportuna a los abonados afectados sobre la anulación de sus entradas.
    • Información que permita distinguir entre abonados involucrados en incidentes y aquellos que asistieron regularmente a los partidos.
    • Detalle si los hechos que motivaron la sanción emitida por la ANFP respecto de consumidores abonados, contempla eventuales mecanismos de devolución proporcional o compensación por los servicios no prestados, o bien, si esta situación se encuentra informada previamente en los términos del contrato".

    Además, desde la entidad comunicaron que la concesionaria tendrá 10 días hábiles para entregar la información requerida.

