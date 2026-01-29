Paqui Meneghini golpea la mesa: deja fuera de la citación a Marcelo Díaz para el debut de la U ante Audax Italiano

iFutbol, Universidad de Chile vs Everton. Fecha 21, Liga de Primera 2025. El jugador de Universidad de Chile Marcelo Diaz es fotografiado durante un partido de primera division contra Everton disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, Chile. 05/11/2025 Felipe Zanca/Photosport Football, Universidad de Chile vs Everton. 21st turn, Division League 2025. Universidad de ChileÕs player Marcelo Diaz is pictured during a first division match against Everton at the Santa Laura stadium in Santiago, Chile. 05/11/2025 Felipe Zanca/Photosport

Sorpresa en Universidad de Chile para su debut en la Liga de Primera. El conjunto azul afrontará su estreno en el certamen nacional ante Audax Italiano este viernes, en el Estadio Nacional, con una ausencia notoria. Marcelo Díaz quedó fuera de la convocatoria de Francisco Meneghini.

La decisión de la baja del capitán estudiantil en el listado de citados llamó la atención. Sin embargo, pese a haber sumado minutos en el amistoso a puertas cerradas ante Universitario de Perú, el volante quedó marginado por precaución tras ser intervenido quirúrgicamente. Ni siquiera será alternativa.

Díaz, durante diciembre del año pasado, se realizó una cirugía de resección de exostosis de calcáneo del talón la pierna izquierda. De hecho, incluso debió utilizar muletas por algunas semanas. Por ende, su ausencia se debe a su proceso de recuperación.

La recuperación de Díaz

A finales de diciembre, Díaz se sometió al quirófano para tratar la lesión en su talón que arrastraba de la temporada pasada. Tenía una recuperación programada de unas tres semanas para posteriormente iniciar con su puesta a punto y preparación física. Es por ello que Meneghini decidió no incluirlo en el listado de citados para el duelo con Audax Italiano.

Díaz, tras sacarse la bota y dejar de utilizar muletas, llegó al CDA para el inicio de la pretemporada. De hecho, lo hizo el fin de semana previo al lunes estipulado. Ahí tuvo su primer cara a cara con Francisco Meneghini, quien también había llamado anticipadamente a entrenar a una serie de juveniles. 22 jóvenes futbolistas, nacidos entre 2005 y 2008, fueron citados por el adiestrador transandino para ser observados por el cuerpo técnico.

Ahí también llegó Carepato, que no solo inició su proceso de recuperación y de trabajos kinesiológicos, sino que también participó activamente de la charla inicial del entrenador.

Díaz, con un rol más secundario durante 2025, quedó fuera de la convocatoria. Los dos puestos en el mediocampo serán utilizados por Charles Aránguiz y Lucas Romero, mientras que Israel Poblete será suplente.

De esta forma, los azules formarán con Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Lucas Assadi, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero; y Eduardo Vargas.