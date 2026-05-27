Bombardeo de EE.UU. a supuesta narcolancha en el Pacífico deja un muerto y reaviva críticas por presuntas ejecuciones extrajudiciales

Imagen desclasificada y publicada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos confirmó este martes la muerte de un hombre durante un nuevo bombardeo contra una supuesta embarcación vinculada a organizaciones dedicadas al narcotráfico en el este del océano Pacífico, en el marco de la controvertida operación militar denominada “Lanza del Sur”.

El ataque fue informado por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (SOUTHCOM), organismo que sostuvo que la embarcación operaba en rutas conocidas de tráfico de drogas y que estaba vinculada a supuestas “organizaciones terroristas designadas”.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el organismo militar detalló que la ofensiva fue ejecutada este martes bajo instrucciones del comandante del SOUTHCOM, general Francis Donovan.

“Bajo las órdenes del comandante del SOUTHCOM, la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”, señalaron desde el mando militar estadounidense.

On May 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/3TmhGECgYB — U.S. Southern Command (@Southcom) May 27, 2026

Según la versión oficial, en la embarcación viajaban tres personas: una murió durante el operativo y otras dos sobrevivieron.

Tras el ataque, el Comando Sur indicó que notificó “inmediatamente” a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar operaciones de búsqueda y rescate de los sobrevivientes.

El organismo aseguró además que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación.

Desde el SOUTHCOM justificaron la acción afirmando que informes de inteligencia confirmaron que la embarcación “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico” y participaba activamente en operaciones ilícitas en el Pacífico Oriental.

La muerte registrada este martes eleva a al menos 193 las víctimas fatales atribuidas a la operación “Lanza del Sur”, una campaña militar impulsada por Estados Unidos en distintos puntos del continente americano con el objetivo de combatir redes de narcotráfico y crimen organizado.

Cuestionamientos a ejecuciones extrajudiciales

Sin embargo, la ofensiva ha sido objeto de crecientes cuestionamientos por parte de gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, que han denunciado posibles ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza en varios de los operativos desarrollados por tropas estadounidenses.

Las críticas apuntan principalmente a la falta de transparencia sobre los criterios utilizados para identificar objetivos, así como a las consecuencias humanitarias derivadas de ataques ejecutados en zonas marítimas y territorios bajo jurisdicción de distintos países de la región.

Pese a ello, Washington ha defendido reiteradamente la operación, argumentando que busca desarticular estructuras criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico, tráfico de armas y financiamiento de organizaciones consideradas terroristas por la administración estadounidense.