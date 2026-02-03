SUSCRÍBETE POR $1100
    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    El elenco rojiblanco se transformó en el cuadro más goleado de LaLiga después de caer por 4-1 contra el Mallorca en la última jornada.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El Sevilla se llena de críticas tras ser goleado en el duelo contra Mallorca. Foto: @SevillaFC /X.

    Una mala imagen dejó el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en su última presentación por LaLiga. El elenco rojiblanco cayó goleado por 4-1 contra Mallorca y quedó al borde de entrar en los puestos para perder la categoría.

    Una situación que generó variadas críticas de la prensa española. Diario de Sevilla, por ejemplo, lanzó que “el equipo de Almeyda, que ya es el más goleado de Primera, acaba ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza ante un Mallorca que lo castigó para dejarlo a dos puntos del descenso”.

    Es más, señalan que “este Sevilla, sinceramente, no tiene remedio. Presa de tener malos futbolistas sin querer nombrar a ninguno en este tipo de valoración pura y dura, tan simplista y puede que injusta, con un modelo que cualquier rival sabe burlar sacando a los jugadores de sitio (como en los dos saques de banda que acabaron en el 2-1 y el 3-1), la torpe tropa de Almeyda acumula trompazo tras trompazo cada vez que se mide a un rival de su Liga”.

    Estadio Deportivo, por su lado, apuntó que “el Sevilla FC vuelve a jugar con fuego y, tras el meritorio 2-1 contra el Athletic Club, desaprovecha una ocasión pintiparada para alejarse del descenso y distanciar a un rival directo como el RCD Mallorca, que, igual que en la primera vuelta, goleó (4-1) a los de Matías Almeyda para rebasarlos en la clasificación y dejarlos a dos puntos de la quema”.

    “Un penalti inocente abrió el marcador para los bermellones, aunque el debutante Neal Maupay se sacó de la chistera un golazo al filo del descanso para empatar. Después, inexplicablemente, los de Jagoba Arrasate pasaron por encima de su contrincante, superado en cada pulso y ajusticiado sin paliativos”, agregaron.

    Los chilenos no se salvan de las críticas

    El mal funcionamiento del equipo también generó críticas hacia los jugadores chilenos. Diario de Sevilla expuso que Gabriel Suazo “tampoco es el jugador de antes de sus problemas de sóleo. Muy impreciso a balón parado también”.

    Mientras que sobre Alexis Sánchez establecieron que “parece cada vez más pequeño. Se le cayeron los años en esa ocasión que le saca Maffeo”.

    El Desmarque, enfatizó que el lateral izquierdo “rompió el fuera de juego de manera inocente en el 2-1, y sus llegadas arriba acabaron siempre en nada”.

    Sobre el tocopillano, a su vez, consideraron que “falló una clarísima nada más salir por ir con poca fe. No le pega. Totalmente falto de chispa. Muy malos sus minutos”.

    La autocrítica de Suazo

    Gabriel Suazo realizó una autocrítica tras la derrota contra Mallorca. Foto: sevillafc.es.

    Gabriel Suazo, que en el partido apreció luciendo la jineta de capitán, tomó la voz del equipo para referirse a la goleada en contra.

    Creo que, sobre todo, en esos primeros diez minutos de la segunda parte nos desconcentramos con centros laterales y nos terminaron marcando. Fueron dos jugadas muy similares”, explicó en conversación con la señal televisiva oficial de Movistar.

    Estábamos haciendo un buen partido que nos podíamos llevar, pero luego se complicó y se hizo muy cuesta arriba”, continuó.

    Sobre el segundo tiempo, insistió: “Creo que no arrancamos bien y en cinco o siete minutos con jugadas por banda nos distrajimos”.

    Tenemos que seguir trabajando con humildad para seguir creciendo y mejorando y que no vuelva a pasar lo de esos siete u ocho minutos de la segunda mitad”, concluyó Suazo.

