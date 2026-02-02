Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

Minuto 60 del duelo entre Mallorca y Sevilla, por la fecha 22 de LaLiga. El equipo de Matías Almeyda caía por 2-1 en el Campo de fútbol Son Moix. En ese momento, el estratega argentino, que había alineado como titular a Gabriel Suazo, decidió sacar de la cancha a Gerard Fernández (Peque) y ordenar el ingreso de Alexis Sánchez. La inclusión del Niño Maravilla no era menor, ya que sufrió una contusión en la pelvis que lo tuvo marginado de los últimos partidos del elenco andaluz, por lo que significaba su retorno al campo de juego.

Cuatro minutos después, la historia pudo cambiar para Sevilla y el tocopillano. Chidera Ejuke desbordó por la banda derecha al colombiano Johan Mojica, lanzó un centro bajo que Akor Adams no pudo conectar, sin embargo, la presencia del delantero confundió al meta Leo Román, quien no logró embolsar la pelota y la volvió a dejar viva en el área chica. Ese rebote le cayó sorpresivamente a Alexis Sánchez, quien intentó definir rápido con el pie derecho de cachetada, pero su débil tiro fue sacado por el lateral Pablo Maffeo, quien envió el balón al córner.

Pudo ser el 2-2 para el equipo de los chilenos y un regreso goleador del Niño Maravilla.