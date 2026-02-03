SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Golpe al Campanil: Tribunal deja sin efecto la transformación de Universidad de Concepción en sociedad anónima deportiva

    El Primer Juzgado Civil de la capital penquista deja sin efecto la transformación del Campanil en SADP.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Golpe al Campanil: Tribunal deja sin efecto la transformación de Universidad de Concepción en sociedad anónima deportiva. ENZO SANTOS/FOCOUY/PHOTOSPORT

    El Primer Juzgado Civil de Concepción acogió la demanda de nulidad absoluta presentada por un grupo de socios de Universidad de Concepción y dejó sin efecto los actos que permitieron la transformación de la rama de fútbol en una Sociedad Anónima Deportiva Profesional (SADP).

    En la sentencia, a la que tuvo acceso El Deportivo, el tribunal resolvió que “se acoge, con costas, la demanda de nulidad absoluta”, ordenando que “deberán restablecerse las cosas al estado anterior de haberse celebrado la Asamblea General Ordinaria de Socios, de 4 de junio de 2022, y de la Asamblea Extraordinaria de Socios, de 27 de abril de 2023”.

    La acción judicial fue interpuesta en contra de la Corporación Club Deportivo Universidad de Concepción y del Fondo de Deporte Profesional, apuntando a vicios en la elección del directorio y en el procedimiento que aprobó la conversión a SADP.

    Universidad de Concepción ascendió a la Liga de Primera para el curso actual. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Respecto de la asamblea ordinaria del 4 de junio de 2022, en la que se eligió un nuevo directorio, el tribunal concluyó que el acto se realizó “con infracción a los estatutos, leyes y reglamentos”. Sobre la asamblea extraordinaria del 27 de abril de 2023, en la que se aprobó la transformación del Fondo de Deporte Profesional en Sociedad Anónima Deportiva Profesional, el fallo señala que dicho acuerdo “se llevó a cabo con vulneración a los estatutos, leyes y reglamentos”.

    El texto establece que los actores cuentan con un interés legítimo y actual, señalando que la situación denunciada “produce o producirá un menoscabo económico a la entidad”.

    Como consecuencia de la nulidad declarada, el juez resolvió que “al haberse declarado la nulidad de las asambleas, deberán reestablecerse las cosas al estado anterior a la celebración de ellas, como si no hubiesen existido”, dejando sin efecto tanto la elección del directorio como la aprobación de la transformación a SADP. En virtud de ello, el tribunal decidió además que “no se emitirá pronunciamiento sobre las demás alegaciones y defensas por resultar inoficioso”.

    El fallo implica que el proceso de conversión de Universidad de Concepción en Sociedad Anónima Deportiva queda jurídicamente invalidado, obligando a la corporación a retrotraer su situación institucional al estado previo a las decisiones adoptadas en las asambleas anuladas.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoUniversidad de ConcepciónSociedad AnónimaSADP

