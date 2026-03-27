SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Rey no abdica: Arturo Vidal advierte que mantiene la ilusión de seguir en la Roja tras el triunfo ante Cabo Verde

    El volante de Colo Colo no se resigna a quedar al margen del combinado nacional, en el marco de la política de rejuvenecimiento que ha establecido Nicolás Córdova.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arturo Vidal, en el duelo de la Roja ante Argentina, por las Eliminatorias. (Foto: Photosport) CRISTIAN SOTO/PHOTOSPORT

    Arturo Vidal no cierra la página. Pese a que no ha sido considerado por Nicolás Córdova en la Selección, en virtud del rejuvenecimiento que el estratega se ha planteado como objetivo para su gestión en la Roja, el Rey no pierde la ilusión de volver a integrar el combinado que ayudó a elevar a la gloria.

    En el marco del partido entre la escuadra nacional y Cabo Verde, el volante reiteró la postura, que ya había manifestado en intervenciones anteriores. La última vez que fue considerado fue en el fallido ciclo de Ricardo Gareca.

    El Rey no abdica: Arturo Vidal advierte que mantiene la ilusión de seguir en la Roja tras el triunfo ante Cabo Verde

    El exmediocampista de la Juventus, el Bayern Múnich y el Barcelona admite, a través de su canal en Youtube, que mantiene la puerta abierta para un eventual llamado. “Yo nunca renunciaría a la selección chilena”, manifiesta, concretamente.

    En esa línea, planteó una comparación respecto de lo que sucede en otros países con las leyendas que mantienen la condición de seleccionados. "No sé si en Europa es tan así, que se retiran de sus selecciones. Los tres jugadores más importantes de cada país siempre quieren estar. Son los demás jugadores más jóvenes los que se están ganando un lugar”, puntualizó.

    Arturo Vidal, en la Selección. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    Ida y vuelta

    Hay un elemento clave a la hora de proyectar un eventual retorno de Vidal a la Roja: la tirante relación que tiene con Córdova. Después de que el entrenador entregara la nómina para los choques ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, el mediocampista no dudó en plantearle una crítica. "Cuando uno habla tiene que ser consecuente. Cuando tú hablas de que la Selección tiene que mirar jugadores hacia el futuro, tú tienes que llamar jugadores jóvenes”, comenzó declarando esa vez, después del triunfo albo sobre Huachipato.

    “Tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que una ya conoce. Cuando todos dicen que la Selección se tiene que preparar para el próximo Mundial, no tienes que llamar a los mismos, tienes que llamar a los jóvenes que están acá en Chile, a los que están saliendo al extranjero y ahí te habla de ser consecuente”, planteó.

    En la antesala del choque frente a los africanos, el entrenador le respondió. “A partir de septiembre del año pasado, hemos iniciado un proceso de cambio donde estamos tratando de rejuvenecer el equipo respecto a las últimas Clasificatorias, se ha ido haciendo paulatinamente”, detalló.

    El entrenador respondió con un dato concreto los reparos del volante del Cacique. “Hemos bajado casi cinco a seis años la media del equipo, por lo tanto están apareciendo jugadores jóvenes de 19 a 21 años”, precisó respecto de los resultados del trabajo que está realizando para conseguir el ansiado rejuvenecimiento del combinado nacional, con miras a la disputa por la clasificación al Mundial de 2030. Una eventual citación de uno de los emblemas de la Generación Dorada elevaría ese promedio.

    Más sobre:Arturo VidalSelecciónLa RojaColo ColoNicolás CórodvaFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría constata deficiencias en nuevo sistema de emisión de cédulas de identidad del Registro Civil e inicia sumario

    Autoridades y exautoridades del período de la Concertación y de Boric mostraron su apoyo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    “No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie

    Excanciller Insulza y retiro de apoyo a Bachelet: “Nosotros queremos explicaciones y que se diga la verdad”

    Los camioneros se reunirán este lunes para analizar “medidas” tras histórica alza de los combustibles

    Alvarado responde cuestionamientos de Núñez sobre manejo comunicacional: “Este es un gobierno que no se desordena”

    Lo más leído

    1.
    Carlos Caszely le da una nueva estocada a Juan Martín Lucero tras la lesión del argentino

    Carlos Caszely le da una nueva estocada a Juan Martín Lucero tras la lesión del argentino

    2.
    Matías Rodríguez desclasifica diferencias con Jorge Sampaoli pese a su etapa exitosa en la U: “Hay formas que no gustan”

    Matías Rodríguez desclasifica diferencias con Jorge Sampaoli pese a su etapa exitosa en la U: “Hay formas que no gustan”

    3.
    Carlo Ancelotti suma problemas previo al Mundial: Francia se sostiene con uno menos y supera a un dubitativo Brasil

    Carlo Ancelotti suma problemas previo al Mundial: Francia se sostiene con uno menos y supera a un dubitativo Brasil

    4.
    La Roja de Córdova reacciona a tiempo: supera a la mundialista Cabo Verde y estira su racha de triunfos

    La Roja de Córdova reacciona a tiempo: supera a la mundialista Cabo Verde y estira su racha de triunfos

    5.
    El lío que enfrenta la UC por el público visitante en el Claro Arena para debut por la Copa Libertadores ante Boca Juniors

    El lío que enfrenta la UC por el público visitante en el Claro Arena para debut por la Copa Libertadores ante Boca Juniors

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 27 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 27 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vuelve el uso de las mascarillas: ¿Desde cuándo y dónde aplicará la medida?

    Vuelve el uso de las mascarillas: ¿Desde cuándo y dónde aplicará la medida?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Temblor hoy, viernes 27 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, viernes 27 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vuelve el uso de las mascarillas: ¿Desde cuándo y dónde aplicará la medida?

    Autoridades y exautoridades del período de la Concertación y de Boric mostraron su apoyo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Los camioneros se reunirán este lunes para analizar “medidas” tras histórica alza de los combustibles
    Negocios

    Los camioneros se reunirán este lunes para analizar “medidas” tras histórica alza de los combustibles

    Dólar registra fuerte alza y se instala en máximos desde noviembre a un mes del ataque de EE.UU e Israel contra Irán

    Precio del petróleo vuelve a subir y el barril Brent salta hasta los US$ 110

    “No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie
    Tendencias

    “No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie

    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio

    Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa

    Sudamérica se rinde frente al histórico triunfo de Bolivia en su lucha por meterse al Mundial 2026
    El Deportivo

    Sudamérica se rinde frente al histórico triunfo de Bolivia en su lucha por meterse al Mundial 2026

    El Rey no abdica: Arturo Vidal advierte que mantiene la ilusión de seguir en la Roja tras el triunfo ante Cabo Verde

    Mark González evita las comparaciones con Lucas Cepeda: “Yo a los 21 años estaba en el Liverpool”

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Anoushka Shankar: “En mi familia están muy emocionados con las películas de los Beatles y con la de George Harrison”
    Cultura y entretención

    Anoushka Shankar: “En mi familia están muy emocionados con las películas de los Beatles y con la de George Harrison”

    Soda Stereo asombra en Chile con un Gustavo Cerati virtual en un show que apela a la emoción

    Ch.ACO 2026 comienza con homenaje a escultor Federico Assler y presencia del ministro Francisco Undurraga

    Asia y Oceanía adoptan medidas de austeridad energética mientras grave de combustible obliga a Filipinas a declarar una emergencia nacional
    Mundo

    Asia y Oceanía adoptan medidas de austeridad energética mientras grave de combustible obliga a Filipinas a declarar una emergencia nacional

    Senado de EE.UU. aprueba financiar el Departamento de Seguridad Nacional, con excepción del ICE y la Patrulla Fronteriza

    Reportan la desaparición en el Caribe de dos embarcaciones mexicanas que llevaban ayuda a Cuba

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”
    Paula

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0

    Gnocchi de matcha