Arturo Vidal no cierra la página. Pese a que no ha sido considerado por Nicolás Córdova en la Selección, en virtud del rejuvenecimiento que el estratega se ha planteado como objetivo para su gestión en la Roja, el Rey no pierde la ilusión de volver a integrar el combinado que ayudó a elevar a la gloria.

En el marco del partido entre la escuadra nacional y Cabo Verde, el volante reiteró la postura, que ya había manifestado en intervenciones anteriores. La última vez que fue considerado fue en el fallido ciclo de Ricardo Gareca.

El Rey no abdica: Arturo Vidal advierte que mantiene la ilusión de seguir en la Roja tras el triunfo ante Cabo Verde

El exmediocampista de la Juventus, el Bayern Múnich y el Barcelona admite, a través de su canal en Youtube, que mantiene la puerta abierta para un eventual llamado. “Yo nunca renunciaría a la selección chilena”, manifiesta, concretamente.

En esa línea, planteó una comparación respecto de lo que sucede en otros países con las leyendas que mantienen la condición de seleccionados. "No sé si en Europa es tan así, que se retiran de sus selecciones. Los tres jugadores más importantes de cada país siempre quieren estar. Son los demás jugadores más jóvenes los que se están ganando un lugar”, puntualizó.

Arturo Vidal, en la Selección. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Ida y vuelta

Hay un elemento clave a la hora de proyectar un eventual retorno de Vidal a la Roja: la tirante relación que tiene con Córdova. Después de que el entrenador entregara la nómina para los choques ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, el mediocampista no dudó en plantearle una crítica. "Cuando uno habla tiene que ser consecuente. Cuando tú hablas de que la Selección tiene que mirar jugadores hacia el futuro, tú tienes que llamar jugadores jóvenes”, comenzó declarando esa vez, después del triunfo albo sobre Huachipato.

“Tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que una ya conoce. Cuando todos dicen que la Selección se tiene que preparar para el próximo Mundial, no tienes que llamar a los mismos, tienes que llamar a los jóvenes que están acá en Chile, a los que están saliendo al extranjero y ahí te habla de ser consecuente”, planteó.

En la antesala del choque frente a los africanos, el entrenador le respondió. “A partir de septiembre del año pasado, hemos iniciado un proceso de cambio donde estamos tratando de rejuvenecer el equipo respecto a las últimas Clasificatorias, se ha ido haciendo paulatinamente”, detalló.

El entrenador respondió con un dato concreto los reparos del volante del Cacique. “Hemos bajado casi cinco a seis años la media del equipo, por lo tanto están apareciendo jugadores jóvenes de 19 a 21 años”, precisó respecto de los resultados del trabajo que está realizando para conseguir el ansiado rejuvenecimiento del combinado nacional, con miras a la disputa por la clasificación al Mundial de 2030. Una eventual citación de uno de los emblemas de la Generación Dorada elevaría ese promedio.