Detienen a funcionarios de Carabineros en Valparaíso por presunto delito sexual y eventual encubrimiento

Una denuncia por un presunto delito de carácter sexual terminó la jornada de este sábado con la detención de dos funcionarios de Carabineros en la ciudad de Valparaíso, en el marco de una investigación contra los efectivos que se habría gestado en el sector del Cerro Florida.

Según consigna T13, uno de los uniformados -perteneciente a la 8ª Comisaría Florida- fue arrestado como principal imputado por el ilícito, mientras que un segundo carabinero fue detenido por su eventual participación en calidad de encubridor de los hechos.

Ambos funcionarios permanecen bajo custodia policial, a la espera de las decisiones que adopte el Ministerio Público respecto de su formalización.

La investigación está siendo liderada por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, unidad especializada que realiza diversas diligencias para esclarecer la dinámica de lo ocurrido, levantar evidencia y determinar las responsabilidades correspondientes.

La institución ordenó la desvinculación de ambos uniformados, junto con la apertura de un sumario administrativo interno.