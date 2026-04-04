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    Polémica en Madrid: Barcelona derriba al Atlético para escaparse en el liderato de LaLiga y calentar la Champions

    Los catalanes ganaron 2-1 a los capitalinos que quedaron con 10 al final del primer tiempo. Primer golpe para dos rivales que se medirán en la serie de cuartos del torneo europeo, desde el martes próximo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Atlético de Madrid

    Barcelona y Atlético de Madrid viven una lucha aparte en eta temporada. En el cuarto capítulo de esta particular disputa, los catalanes propinaron un enorme tras vencer 2-1 en la capital, en la antesala de su doble enfrentamiento

    Ambos rivales se medirán seis veces en este curso: las dos ruedas por LaLiga, la ida y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que se definieron con un 4-3 global para los capitalinos y la serie de los cuartos de Champions League que comienza el martes.

    Precisamente, el triunfo conseguido en el Metropolitano es un golpe anímico para los catalanes que, además, le sacaron siete puntos al escolta Real Madrid cuando solo restan ocho fechas.

    Más todavía, por la manera en que remontó un momento adverso. Antes de los 15 minutos, el Barça ya había llegado con mucho peligro al menos tres veces sobre el arco local, dos de ellas a cargo de la genialidad de Lamine Yamal. Tras ese trance inicial, los dirigidos del Cholo recuperaron el control de la pelota y equilibraron el trámite.

    A los 39 minutos, Giuliano Simeone engañó a la ordenada última línea culé y enfrentó solo al portero Joan García para el 1-0. Ventaja que duró solo algunos instantes, ya que Marcus Rashford definió entre las piernas de Juan Musso, a los 42’.

    En los descuentos, una extrema falta de Nicolás González sobre Yamal terminó con la roja que dejó a los albirrojos con diez hombres, que dejaba el camino cuesta arriba para los anfitriones.

    Polémica

    Ni siquiera se había terminado el primer minuto del complementario. El catalán Gerard Martin trancó la pelota con Thiago Almada, fuerza desmedida para golpear al argentino y forzar la expulsión. Sin embargo, el árbitro Mateo Busquets, después de ver las imágenes del VAR, reversó su propia decisión y cambió la roja por amarilla.

    Tras la polémica, los dirigidos de Hansi Flick con ventaja numérica tomaron definitivamente el control del juego.

    Las llegadas de Yamal se hicieron más frecuentes y, además, comenzó a repartir juego. Pero la gran actuación de Musso salvó su arco al menos tres veces, tras entradas de Fermín y Ferrán.

    Equilibrio que se rompió a tres minutos del final. Joao Cancelo le rompió la cintura a Almada y remató potente al cuerpo del portero del Atlético. El largo rebote dio en el cuerpo de Robert Lewandowski puso el justiciero 2-1 para el líder de LaLiga.

    Jornada redonda para el campeón que le sacó 7 puntos al escolta Real Madrid, con ocho fechas. Además, propina un primer golpe al rival que obstaculiza en cuartos su anhelo de ganar su primer título en la Champions, después de 11 años.

    Más sobre:FútbolLaLigaAtlético de MadridBarcelona

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