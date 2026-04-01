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    Paula

    Los otros huevitos de Pascua

    Encontrar huevitos de Pascua aptos para diabéticos, veganos o libres de gluten solía ser un problema. Cada día más marcas chilenas ofrecen alternativas artesanales con recetas limpias. Aquí, alternativas para que nadie se quede sin celebrar esta Semana Santa.

    Francisca UrrozPor 
    Francisca Urroz

    República Dulce, dátiles y pistachos: Fundada hace más de 10 años por las hermanas Bernardita y Josefina Pavón, este año presentan una propuesta especial para Pascua: dátiles rellenos con mantequilla de pistacho o de maní, elaboradas artesanalmente por ellas mismas.

    Cada bolsita contiene 22 unidades, cubiertas en chocolate blanco y de leche, logrando una combinación original, apta para niños.

    Desde $9.900.

    Pedidos a través de su Instagram: https://www.instagram.com/republicadulce/

    __

    Cetortillas, 100% keto: Con una de las propuestas más radicales en términos de ingredientes, sus huevitos de Pascua —de 10 gramos cada uno— están elaborados exclusivamente con pasta de cacao, manteca de cacao y alulosa al 100%, un edulcorante de origen natural que no impacta la glucemia. Son libres de soya, libres de gluten y cuentan con opción vegana certificada. Hay tres versiones: veganos, de chocolate de leche y de chocolate blanco. Además, tienen paletas de chocolate de 65% cacao (10 gramos cada una) en tres variedades, especialmente indicadas para diabéticos, celíacos y quienes siguen dieta keto.

    Desde $6.000

    Pedidos a través de su web: https://www.cetortillas.cl/especial-pascua

    __

    Bonheur Keto Patisserie, alta pastelería sin azúcar: Esta pastelería artesanal keto - que acaba de abrir una segunda sucursal en Vitacura- presenta huevos de Pascua de chocolate macizo, endulzados con alulosa, keto y libres de gluten. De textura suave y sabor intenso este año hay tres variedades de chocolate para elegir: bitter, de leche (ideal para los niños) y blanco.

    $14.990

    Pedidos a través de su web: https://bonheurketopatisserie.com/products/huevos-de-pascua?variant=43008293732561

    __

    KetoFree, APLV: huevitos y conejitos ketoveganos, pensados para quienes buscan opciones sin azúcar, sin gluten y sin ingredientes de origen animal. Tienen desde paletas de chocolate de conejito hasta bolsitas de 80 gramos con chocolate 70% cacao endulzado con alulosa, que incluyen mitades de huevitos macizos, A esto se suman sus huevos de mazapán vegano, elaborados con harina de almendras y recubiertos en chocolate, también libres de gluten, soya y azúcar. Al no contener leche ni derivados lácteos, son una alternativa apta para personas con Alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV), ofreciendo una opción para mamás y niños.

    Desde $1,990

    Pedidos a través de su web: https://ketofree.cl/collections/pascua-ketofree

    Más sobre:Datos PaulaCocinaHuevos de pascuaSin azucarChocolate

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