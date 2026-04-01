Los otros huevitos de Pascua

República Dulce, dátiles y pistachos: Fundada hace más de 10 años por las hermanas Bernardita y Josefina Pavón, este año presentan una propuesta especial para Pascua: dátiles rellenos con mantequilla de pistacho o de maní, elaboradas artesanalmente por ellas mismas.

Cada bolsita contiene 22 unidades, cubiertas en chocolate blanco y de leche, logrando una combinación original, apta para niños.

Desde $9.900.

Pedidos a través de su Instagram: https://www.instagram.com/republicadulce/

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Cetortillas, 100% keto: Con una de las propuestas más radicales en términos de ingredientes, sus huevitos de Pascua —de 10 gramos cada uno— están elaborados exclusivamente con pasta de cacao, manteca de cacao y alulosa al 100%, un edulcorante de origen natural que no impacta la glucemia. Son libres de soya, libres de gluten y cuentan con opción vegana certificada. Hay tres versiones: veganos, de chocolate de leche y de chocolate blanco. Además, tienen paletas de chocolate de 65% cacao (10 gramos cada una) en tres variedades, especialmente indicadas para diabéticos, celíacos y quienes siguen dieta keto.

Desde $6.000

Pedidos a través de su web: https://www.cetortillas.cl/especial-pascua

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Bonheur Keto Patisserie, alta pastelería sin azúcar: Esta pastelería artesanal keto - que acaba de abrir una segunda sucursal en Vitacura- presenta huevos de Pascua de chocolate macizo, endulzados con alulosa, keto y libres de gluten. De textura suave y sabor intenso este año hay tres variedades de chocolate para elegir: bitter, de leche (ideal para los niños) y blanco.

$14.990

Pedidos a través de su web: https://bonheurketopatisserie.com/products/huevos-de-pascua?variant=43008293732561

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KetoFree, APLV: huevitos y conejitos ketoveganos, pensados para quienes buscan opciones sin azúcar, sin gluten y sin ingredientes de origen animal. Tienen desde paletas de chocolate de conejito hasta bolsitas de 80 gramos con chocolate 70% cacao endulzado con alulosa, que incluyen mitades de huevitos macizos, A esto se suman sus huevos de mazapán vegano, elaborados con harina de almendras y recubiertos en chocolate, también libres de gluten, soya y azúcar. Al no contener leche ni derivados lácteos, son una alternativa apta para personas con Alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV), ofreciendo una opción para mamás y niños.

Desde $1,990

Pedidos a través de su web: https://ketofree.cl/collections/pascua-ketofree