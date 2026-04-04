Erdogan advierte de que la guerra de Irán ha llevado a la región a “un punto muerto geoestratégico”
El presidente de Turquía llamó además a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos para poner fin al conflicto en Medio Oriente, en una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este sábado que la guerra de Irán ha llevado a la región a “un punto muerto geoestratégico”.
A través de un comunicado, la presidencia turca detalló que “la comunidad internacional debería intensificar sus esfuerzos para poner fin a esta guerra”.
El Cumhurbaşkanı, o Líder de la República, realizó estas declaraciones durante una conversación con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, con quien también abordó “cuestiones regionales y mundiales, así como asuntos relacionados con la OTAN”.
En particular, destacó el despliegue de la organización en Turquía para mejorar sus defensas antiaéreas.
“La solidaridad en este proceso demostró una vez más el poder disuasorio de la alianza”, resaltó.
Erdogan además conversó con el líder del consejo sobre los esfuerzos para una “solución pacífica” a la guerra entre Ucrania y Rusia y los preparativos de la cumbre de la alianza atlántica prevista para los días 7 y 9 de julio en Ankara, coincidiendo con el 77º aniversario del organismo.
“Esperamos que en la Cumbre de la OTAN de Ankara (...) se tomen decisiones que fortalezcan la resiliencia y la eficacia de la Alianza frente a futuros desafíos”, señaló.
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