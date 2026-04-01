Brocheta de camarones con adobo de naranja, maní y curry
Esta preparación es una forma simple pero sabrosa de elevar cualquier picoteo. Ideales para compartir, pero también lo suficientemente irresistibles como para no querer hacerlo.
Receta para 4 personas.
Ingredientes:
1/4 taza de mermelada de naranja.
1/4 taza (60 ml) de jugo de naranja.
3 cucharadas de mantequilla de maní.
1 cucharada de mostaza de Dijon.
1 cucharadita de curry en polvo.
1 cucharada de aceite de maní o coco.
1/2 cucharadita de sal.
1 cucharadita de salsa de ají.
750 g de camarones.
Preparación:
1. Preparar el adobo. En un bol colocar todos los ingredientes para el adobo excepto los camarones y mezclar bien. Reservar 1/4 taza del adobo. En una fuente colocar el resto del adobo, agregar los camarones, revolver bien y dejar marinar 30 minutos en el refrigerador.
2. En palos de bambú, previamente humedecidos, insertar los camarones y reservar. Calentar una parrilla o plancha a fuego medio. Luego aceitar levemente la parrilla y asar las brochetas 3-4 minutos por lado, pincelando con el adobo. Servir de inmediato con el resto del adobo de naranja reservado en pocillo aparte.
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