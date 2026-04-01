Brocheta de camarones con adobo de naranja, maní y curry

Receta para 4 personas.

Ingredientes:

1/4 taza de mermelada de naranja.

1/4 taza (60 ml) de jugo de naranja.

3 cucharadas de mantequilla de maní.

1 cucharada de mostaza de Dijon.

1 cucharadita de curry en polvo.

1 cucharada de aceite de maní o coco.

1/2 cucharadita de sal.

1 cucharadita de salsa de ají.

750 g de camarones.

Preparación:

1. Preparar el adobo. En un bol colocar todos los ingredientes para el adobo excepto los camarones y mezclar bien. Reservar 1/4 taza del adobo. En una fuente colocar el resto del adobo, agregar los camarones, revolver bien y dejar marinar 30 minutos en el refrigerador.

2. En palos de bambú, previamente humedecidos, insertar los camarones y reservar. Calentar una parrilla o plancha a fuego medio. Luego aceitar levemente la parrilla y asar las brochetas 3-4 minutos por lado, pincelando con el adobo. Servir de inmediato con el resto del adobo de naranja reservado en pocillo aparte.