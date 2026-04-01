El misterioso robo de 12 toneladas de chocolate KitKat y cómo reaccionaron otras marcas icónicas. Foto: Pexels

Un millonario (y poco común) robo de chocolates quedó al descubierto en Europa, luego de que un camión cargado con más de 400 mil barras de KitKat fuera asaltado durante su trayecto entre Italia y Polonia .

Según informó CNN, el cargamento pertenecía a la multinacional suiza Nestlé y estaba compuesto por 413.793 unidades, equivalentes a cerca de 12 toneladas de chocolate.

El vehículo, que distribuía los productos desde una fábrica en el centro de Italia hacia Polonia, fue interceptado en ruta, y tanto el camión como su contenido siguen desaparecidos.

El misterioso robo de 12 toneladas de chocolate KitKat y cómo reaccionaron otras marcas icónicas

¿Qué dijo Nestlé?

En un comunicado de este lunes, la empresa detalló que “el vehículo y su contenido siguen sin ser localizados, y las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro”.

Además, explicó que cada barra es rastreable mediante los números de lote impresos en su envase, por lo que pidió a quien detecte productos sospechosos que lo informe.

El caso se da en un contexto en que este tipo de delitos va en aumento.

Un informe conjunto de la Unión Internacional de Seguros Marítimos y la Transported Asset Protection Association advierte que el robo de cargas y el fraude en el transporte de mercancías se están volviendo cada vez más frecuentes y sofisticados.

La propia compañía abordó el hecho con un tono irónico. “Siempre hemos animado a la gente a tomarse un respiro con KitKat, pero parece que los ladrones se han tomado el mensaje demasiado al pie de la letra” , señaló un portavoz.

Sin embargo, añadió que el robo de carga “es un problema creciente para empresas de todos los tamaños”.

Pese a la magnitud del asalto, desde la marca aseguraron que no existe riesgo para los consumidores y que el suministro de productos no se ha visto afectado.

La reacción de otras marcas

Una vez se masificó la noticia del robo por el mundo, múltiples marcas de otros rubros solidarizaron y bromearon con la situación.

En el comunicado que lanzó KitKat informando el robo en instagram, distintas cuentas internacionales dejaron su comentario.

La empresa de ice tea, Lipton, les escribió: “Esa sí es una forma de tomar un respiro” , haciendo referencia al lema de KitKat “Tómate un respiro, tómate un KitKat”.

Ikea Canadá también se hizo presente en redes sociales y comentó: “Tenemos un almacén por si alguien necesita uno”.

Las cartas UNO también se hicieron notar en el post y bromearon con su propio juego: “¿¡¿¡12 toneladas!?!? Eso es más que las reglas que nuestros jugadores han inventado” .

El robo y el marketing de las marcas

Las distintas empresas del mundo no solo reaccionaron al post con el comunicado de KitKat, sino que también subieron sus propias publicaciones relacionadas al robo.

La empresa de micrófonos Rode subió un post que lamentaba el robo y decía: “Como empresa de audio, nos resulta difícil comprender esta situación... el chocolate no desaparece sin más”.

“Se rompe. Cruje. Emite una variedad de sonidos deliciosos”, mencionaron. Al mismo tiempo, anunciaron para este miércoles un live de ASMR en TikTok en el que abrirán 413.793 unidades de KitKat utilizando su micrófono inalámbrico Kitkat-Red.

Por otro lado, Burger King Ecuador solidarizó con KitKat tras el robo y mandó un misterioso mensaje: “Por nuestra parte, solo podemos decir que si alguien las está buscando... tal vez valga la pena darse una vuelta por nuestros King Mix”

“Pura coincidencia, claro”, bromeó la empresa de hamburguesas que cuenta con un helado con toppings de KitKat.

En Chile, la tienda de conveniencia de Cencosud, Spid, también se sumó a las publicaciones referentes al robo y solidarizó con la marca.

Además, mandó un sospechoso mensaje a sus clientes: “Estamos a más de 10.000 kilómetros de Europa. Es matemáticamente imposible que (el robo) tenga algo que ver con nosotros”.

“Dicho eso, si alguien busca un KitKat, que sepa que en nuestras tiendas puede encontrar uno. O dos. O 413.793” , agregaron en tono de broma.

¿Qué dijo la empresa en Chile?

Al ser consultados por La Tercera, Nestlé descartó que este robo tuviese algún impacto en la distribución de chocolates KitKat en el país.

“La cadena de suministro y distribución continúan funcionando con normalidad, asegurando la disponibilidad del producto” , señaló a este medio Valeria Daroch, Senior Consumer Marketing Manager Nestlé Chile.

Sobre la reacción de otras marcas y la mediatización del incidente, Daroch admite su impresión ante la rapidez de las noticias y la respuesta de distintas empresas.

“Cuando algo así toma esta velocidad, creemos que deja de ser solo una noticia y pasa a formar parte de la cultura digital”, dice.