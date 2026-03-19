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    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.

    En momentos de cansancio o estrés, las bebidas energéticas o el café suelen presentarse como una solución rápida. Pero, un estudio demostró que existe una alternativa mucho más saludable que podría tener un efecto similar.

    Por 
    Constanza Llefi
    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.

    A más de alguno le ha tocado recurrir al café o a las bebidas energéticas en periodos de estrés, ya sea en el colegio, el fin de semestre de la universidad, o los cierres de proyectos en el trabajo.

    Por años se ha popularizado el consumo de estas bebidas con el objetivo de ayudar a las personas a mantenerse despiertas o concentradas. Pero, un nuevo estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Tsukuba de Japón, se dedicó a estudiar un bebestible más saludable y que podría tener un efecto similar.

    Las dos opciones más populares, contienen cafeína, por lo que cuando se consumen en exceso, pueden causar problemas de salud cómo: dependencia, insomnio, ansiedad, taquicardia y molestias gastrointestinales.

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio. Alamy Stock Photo

    Es por esa razón, que decidieron explorar nuevas alternativas y descubrieron que, un bebestible muy común y que la gran mayoría de personas ha probado al menos una vez en su vida, puede ayudar sin impactar la salud: el agua con gas

    ¿El efecto del agua con gas es similar al de la cafeína? Esto demostró un estudio

    Para este descubrimiento, los investigadores se enfocaron en estudiar a un grupo específico de personas, que realizan actividades que requieren mantenerse sentados, despiertos y concentrados por horas: los gamers, personas que juegan de manera habitual videojuegos, ya sea de manera profesional o por hobby.

    Se les pidió a 14 gamers que jugaran a juegos de fútbol virtual por tres horas y, durante el transcurso de ese tiempo, los expertos les dieron a tomar agua normal y agua mineral con gas, para después medir los indicadores físicos de fatiga en ambos grupos, es decir, el tamaño de las pupilas, el cansancio autoinformado y el estrés físico.

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.

    “En comparación con el agua natural, el agua con gas atenuó significativamente el aumento de la fatiga subjetiva, mejoró el disfrute y preservó la función ejecutiva, además de prevenir la constricción pupilar”, escribieron los autores en el artículo original, que fue publicado en Computers in Human Behavior Reports.

    Además, los jugadores comentaron que se sentían más alerta y concentrados después de beber agua con gas, e informaron que disfrutaron más de las sesiones de juego al tomar este bebestible.

    Incluso se presentaron indicios de que quienes bebieron agua con gas lograron tener un mayor control sobre los juegos virtuales: " Los jugadores cometieron menos faltas durante el partido al consumir agua con gas, mientras que el rendimiento ofensivo y defensivo se mantuvo sin cambios", escribieron los investigadores.

    ¿Por qué ocurre todo esto al beber agua con agua con gas? Los investigadores tienen una hipótesis: el agua carbonatada mejora el rendimiento de algunas tareas cognitivas y el dióxido de carbono de la bebida actúa sobre los receptores sensoriales de la boca y aumenta la activación del cerebro.

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.

    Si bien quedó demostrado que el agua con gas ayuda a mantener la concentración y el estado de alerta, al menos en las personas que participaron del análisis, el estudio tiene limitaciones a considerar.

    ¿Cuáles son las limitaciones a tomar en cuenta sobre el efecto de beber agua con gas?

    Lo primero a esclarecer es que el efecto que produce el agua con gas sobre el cuerpo no es el mismo (ni en la misma magnitud) que las bebidas energéticas y el café, es mucho menor pero aún así este bebestible se presenta como una buena alternativa a considerar.

    Además, los resultados del estudio no son aplicables para todas las tareas y todos los rubros. En el contexto de las personas que juegan videojuegos por largas horas, el agua con gas sirve, pero eso podría no aplicar para quienes deben mantenerse parados por muchas horas, o moviendo el cuerpo constantemente.

    Pero, la alternativa sí podría funcionar en personas que estudian por horas sentadas en un escritorio o una biblioteca, en personas que se deben quedar hasta más tarde de lo normal en la oficina trabajando o en quien debe realizar un viaje en auto y se siente cansado.

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.

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