Se creía que eran solitarios, pero los tiburones pueden tener amigos, según un reciente estudio. Foto referencial: Pexels

Durante décadas, los tiburones han sido retratados como depredadores solitarios, alejados de cualquier forma de interacción social compleja.

Sin embargo, un estudio publicado esta semana en la revista Animal Behaviour desafía esa idea y sugiere que estos animales pueden formar vínculos sociales estables, similares (en cierta medida) a lo que podría considerarse “ amistades ” .

¿Qué dice el estudio?

Según informó The Washington Post, la investigación se centró en los tiburones toro (Carcharhinus leucas), una de las especies más temidas del océano.

El estudio se llevó a cabo en la Reserva Marina Shark Reef, en Fiyi, y se basó en seis años de observación de 184 ejemplares de distintas edades, desde jóvenes hasta adultos mayores .

“Contrariamente a la percepción generalizada que se tiene de los tiburones, nuestro estudio demuestra que tienen vidas sociales relativamente ricas y complejas”, afirmó Darren Croft, profesor del Centro de Investigación del Comportamiento Animal de la Universidad de Exeter.

Se creía que eran solitarios, pero los tiburones pueden tener amigos, según un reciente estudio. Foto referencial: Pexels

¿Cómo son las relaciones sociales?

Uno de los principales hallazgos fue que estos tiburones muestran “preferencias sociales activas”.

Es decir, no interactúan al azar: eligen con qué individuos relacionarse con mayor frecuencia.

Para medir estas asociaciones, los investigadores analizaron qué tan cerca nadaban entre sí, considerando la longitud de su cuerpo, pero también observaron conductas más sutiles, como el liderazgo en el movimiento o la natación en paralelo.

Los resultados mostraron que los vínculos sociales son especialmente comunes entre los tiburones adultos , que tienden a relacionarse con individuos de tamaño similar.

Además, tanto machos como hembras mostraron una preferencia por socializar con hembras, aunque los machos registraron, en promedio, una mayor cantidad de conexiones sociales.

El estudio también identificó que los tiburones adultos conforman el “núcleo” de estas redes sociales, mientras que los ejemplares más jóvenes o de mayor edad tienden a ser menos sociables.

Una de las posibles explicaciones tiene que ver con la supervivencia: en las primeras etapas de vida, los tiburones jóvenes deben evitar depredadores, incluidos los propios tiburones toro adultos.

“Como seres humanos, cultivamos una variedad de relaciones sociales, desde conocidos casuales hasta nuestros mejores amigos, pero también evitamos activamente a ciertas personas, y estos tiburones toro están haciendo cosas similares”, explicó Natasha Marosi, autora principal del estudio y fundadora del Laboratorio de Tiburones de Fiyi.

Se creía que eran solitarios, pero los tiburones pueden tener amigos, según un reciente estudio. Foto referencial: Pexels

¿Cómo estudiaron a los tiburones?

Los investigadores realizaron inmersiones hasta cinco veces por semana , generalmente entre las 9 de la mañana y el mediodía, registrando cada interacción como una oportunidad independiente de observación.

Esto permitió construir una base de datos detallada sobre cómo se organizan y cambian estas relaciones en el tiempo.

Aunque el hallazgo abre una nueva forma de entender a estos animales, los propios científicos advierten que aún quedan muchas preguntas por responder.

Entre ellas, si estos tiburones cooperan al cazar, cómo eligen a sus parejas o de qué manera influyen estas relaciones en su comportamiento reproductivo.

“Hay muchas preguntas sin respuesta”, reconoció Marosi. Por ahora, lo que sí parece claro es que la vida social de los tiburones es mucho más compleja de lo que se pensaba.