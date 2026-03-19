La emocionante historia del montañista con Alzheimer que busca recordar su hazaña en Torres del Paine

“Los recuerdos son como el agua: no se quedan quietos. Algunos se escapan entre los dedos, pero su sonido, su sensación, se quedan contigo”.

A los 91 años, el destacado montañista inglés, Chris Bonington, regresó a la Patagonia chilena. ¿Su intención? Rememorar uno de los hitos en su carrera: ser parte de la primera excursión en llegar a la cumbre de Torres del Paine. Objetivo que logró en 1963.

Más de seis décadas después -y varias cumbres en su currículum: Mont Blanc, Himalayas, el monte Everest, entre otras-, la necesidad de revivir su aventura en Chile se volvió apremiante tras ser diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer.

Es así como, junto al realizador francés Timothy Dhalleine, nace Remember The Summit , el recién estrenado documental que recoge el testimonio en primera persona de Bonington y reconstruye su histórico recorrido a la cima, en su lucha contra el olvido.

“En los capítulos finales de mi vida, vuelvo. Vuelvo para recordar” , declara el montañista en el documental. “Sé que algunos recuerdos se están desvaneciendo (...). Lo que leo, veo, siento me ayuda a aferrarme a ellos”, reflexiona.

Chris Bonington en Torres del Paine.

Por su parte, Dhalleine -quien lleva décadas radicado en la Patagonia chilena- adelantó que “gracias a que, en la década de los sesenta, Bonington vino a Chile con un equipo audiovisual, tuvimos un material de lujo como punto de partida para desarrollar el documental. Estamos felices con el resultado y ahora nos embarcaremos en una gira por los principales festivales del circuito de documentales ligados a la montaña”.

Reviviendo un ascenso histórico

El año era 1963. Bonington -de entonces 29 años- junto a su amigo Don Whillans se propusieron sumar un nuevo ascenso a su carrera: Torres del Paine.

Hasta entonces nadie había logrado llegar a la cumbre de la Torre Central del parque, considerada uno de los “‘últimos grandes problemas’ de la escalada mundial”, explica el gerente de turismo de Estancia Cerro Guido -a cargo de la producción ejecutiva del documental-, Sebastián Gómez.

No eran los únicos -agrega- con ese objetivo. En ese tiempo, también había una expedición italiana que intentó quedarse con la cumbre. No lo lograron.

Uno de los grandes desafíos de la cumbre de Torres del Paine es la escalada de una pared vertical de 800 metros . Un peligro constante -considerando las condiciones de seguridad de la época- que Bonington y Whillans debieron sortear, avanzando por fisuras estrechas sin mirar atrás.

Tal como describió el propio Bonington sobre la jornada final: “El viento no soplaba, golpeaba. Era un enemigo físico que te empujaba fuera de la roca”.

Chris Bonington y Don Whillans en Torres del Paine, 1963. Tony Riley

Cómo se gestó Remember The Summit

Fue Javier Rojel, guía de Torres del Paine hace más de 30 años, quién soñó con la posibilidad de ver volver a Bonington y conversar de sus historias personalmente. Así contactó a Gómez, quien respondió: “Si está vivo, ¿por qué no?¡Intentémoslo!”.

El siguiente desafío fue contactar a Patrick Moore (de Mountain Film Festival), quien tenía el vínculo directo con el montañista, y a SWOOP Adventures, una empresa de viajes británica y gran aliada de la Estancia, que se sumó de inmediato al proyecto.

El primer visionado del documental Remember The Summit se realizó en el gimnasio de Villa Cerro Guido, con un lleno total de más de 600 personas que viajaron desde Puerto Natales y desde distintos hoteles de Torres del Paine para asistir a este primer estreno.

“No somos dueños de nuestra historias. Las transmitimos, como ríos que esculpen la piedra, moldean el mundo en silencio”, concluye Bonington en la pieza audiovisual.

Remember The Summit.

Aquí puedes ver el trailer oficial: