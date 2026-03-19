SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    La emocionante historia del montañista con Alzheimer que busca recordar su hazaña en Torres del Paine

    El documental "Remeber The Summit" recoge el testimonio de Chris Bonington, uno de los grandes exponentes del montañismo mundial, de su odisea para convertirse -junto a su compañero, Don Whillans- en los primeros en llegar a la Torre Central de Torres del Paine.

    Rosario GallardoPor 
    Rosario Gallardo
    Towers of Paine

    “Los recuerdos son como el agua: no se quedan quietos. Algunos se escapan entre los dedos, pero su sonido, su sensación, se quedan contigo”.

    A los 91 años, el destacado montañista inglés, Chris Bonington, regresó a la Patagonia chilena. ¿Su intención? Rememorar uno de los hitos en su carrera: ser parte de la primera excursión en llegar a la cumbre de Torres del Paine. Objetivo que logró en 1963.

    Más de seis décadas después -y varias cumbres en su currículum: Mont Blanc, Himalayas, el monte Everest, entre otras-, la necesidad de revivir su aventura en Chile se volvió apremiante tras ser diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer.

    Es así como, junto al realizador francés Timothy Dhalleine, nace Remember The Summit, el recién estrenado documental que recoge el testimonio en primera persona de Bonington y reconstruye su histórico recorrido a la cima, en su lucha contra el olvido.

    “En los capítulos finales de mi vida, vuelvo. Vuelvo para recordar”, declara el montañista en el documental. “Sé que algunos recuerdos se están desvaneciendo (...). Lo que leo, veo, siento me ayuda a aferrarme a ellos”, reflexiona.

    Chris Bonington en Torres del Paine.

    Por su parte, Dhalleine -quien lleva décadas radicado en la Patagonia chilena- adelantó que “gracias a que, en la década de los sesenta, Bonington vino a Chile con un equipo audiovisual, tuvimos un material de lujo como punto de partida para desarrollar el documental. Estamos felices con el resultado y ahora nos embarcaremos en una gira por los principales festivales del circuito de documentales ligados a la montaña”.

    Reviviendo un ascenso histórico

    El año era 1963. Bonington -de entonces 29 años- junto a su amigo Don Whillans se propusieron sumar un nuevo ascenso a su carrera: Torres del Paine.

    Hasta entonces nadie había logrado llegar a la cumbre de la Torre Central del parque, considerada uno de los “‘últimos grandes problemas’ de la escalada mundial”, explica el gerente de turismo de Estancia Cerro Guido -a cargo de la producción ejecutiva del documental-, Sebastián Gómez.

    No eran los únicos -agrega- con ese objetivo. En ese tiempo, también había una expedición italiana que intentó quedarse con la cumbre. No lo lograron.

    Uno de los grandes desafíos de la cumbre de Torres del Paine es la escalada de una pared vertical de 800 metros. Un peligro constante -considerando las condiciones de seguridad de la época- que Bonington y Whillans debieron sortear, avanzando por fisuras estrechas sin mirar atrás.

    Tal como describió el propio Bonington sobre la jornada final: “El viento no soplaba, golpeaba. Era un enemigo físico que te empujaba fuera de la roca”.

    Chris Bonington y Don Whillans en Torres del Paine, 1963. Tony Riley

    Cómo se gestó Remember The Summit

    Fue Javier Rojel, guía de Torres del Paine hace más de 30 años, quién soñó con la posibilidad de ver volver a Bonington y conversar de sus historias personalmente. Así contactó a Gómez, quien respondió: “Si está vivo, ¿por qué no?¡Intentémoslo!”.

    El siguiente desafío fue contactar a Patrick Moore (de Mountain Film Festival), quien tenía el vínculo directo con el montañista, y a SWOOP Adventures, una empresa de viajes británica y gran aliada de la Estancia, que se sumó de inmediato al proyecto.

    El primer visionado del documental Remember The Summit se realizó en el gimnasio de Villa Cerro Guido, con un lleno total de más de 600 personas que viajaron desde Puerto Natales y desde distintos hoteles de Torres del Paine para asistir a este primer estreno.

    “No somos dueños de nuestra historias. Las transmitimos, como ríos que esculpen la piedra, moldean el mundo en silencio”, concluye Bonington en la pieza audiovisual.

    Remember The Summit.

    Aquí puedes ver el trailer oficial:

    Más sobre:Remember The SummitDocumentalChris BoningtonDon WhillansMontañismoTorres del PainePatagoniaChileTimothy DhalleineEstancia Cerro GuidoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos sujetos mueren tras ser baleados en población La Legua, en la comuna de San Joaquín

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Ballet, un cuadro viviente y un confesionario: las primeras claves del show que Rosalía traerá a Chile

    Las mejores películas de Bruce Willis según IMDb (y dónde verlas)

    Lo más leído

    1.
    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    2.
    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    3.
    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    4.
    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Servicios

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    Dos sujetos mueren tras ser baleados en población La Legua, en la comuna de San Joaquín
    Chile

    Dos sujetos mueren tras ser baleados en población La Legua, en la comuna de San Joaquín

    Quién es el sargento que falleció tras ser agredido en Puerto Varas

    Fallece carabinero baleado en Puerto Varas

    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones
    Negocios

    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones

    Novandino Litio ingresará en junio a trámite ambiental su proyecto Salar Futuro de US$3.000 millones

    Economía chilena crece 2,5% en 2025 y gobierno de Boric cierra con alza promedio de 2%

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será
    Tendencias

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    La emocionante historia del montañista con Alzheimer que busca recordar su hazaña en Torres del Paine

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Iván Román anota su primer gol en Atlético Mineiro para derrotar a Sao Paulo en el Brasileirao
    El Deportivo

    Iván Román anota su primer gol en Atlético Mineiro para derrotar a Sao Paulo en el Brasileirao

    Contra potencias en casa: la selección de vóleibol conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 femenino

    Champions League: Barcelona se sale de los márgenes y propina una goleada histórica a Newcastle para meterse en cuartos

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Ballet, un cuadro viviente y un confesionario: las primeras claves del show que Rosalía traerá a Chile
    Cultura y entretención

    Ballet, un cuadro viviente y un confesionario: las primeras claves del show que Rosalía traerá a Chile

    Las mejores películas de Bruce Willis según IMDb (y dónde verlas)

    Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2

    China tilda de “inaceptable” el asesinato de altos cargos de Irán en la ofensiva de Israel y Estados Unidos
    Mundo

    China tilda de “inaceptable” el asesinato de altos cargos de Irán en la ofensiva de Israel y Estados Unidos

    Israel anuncia la muerte de “más de 20” supuestos miembros de Hezbolá en operaciones en el sur de Líbano

    Trump advierte a Irán con destruir planta de gas que comparte con Qatar si vuelve a atacar a las instalaciones que dependen de Doha

    La importancia de hidratarse (bien)
    Paula

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir