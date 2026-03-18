Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

¿Alguna vez has sentido un zumbido o pitido molesto en el oído sin saber de dónde viene? Esto tiene un nombre y se llama tinnitus. Se trata de un ruido fantasma, el cerebro engaña al cuerpo y hace creer que una persona está oyendo algo que, físicamente hablando, no está ahí presente.

Este ruido puede aparecer de vez en cuando, pero no es una enfermedad. Sin embargo, hay personas que viven constantemente con él, al punto que llega a afectar la calidad de vida: puede generar estrés crónico, ansiedad, dificultades para mantener la concentración, estrés, entre otras cosas.

Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

Cuando el tinnitus se vuelve crónico, puede afectar sobre todo a los adultos mayores, ya que cuando la afección se mezcla con la pérdida auditiva (que muchas veces va de la mano con la vejez), podría aumentar el aislamiento y contribuir a problemas de salud mental, según explicó Linus Milinski, neurocientífico del Instituto del Sueño, en conversación con Science Alert.

El tinnitus es la afección fantasma más común en el mundo y a pesar de ser un problema recurrente, aún no se logra descifrar ni su causa ni su cura. Además, muchas personas que sufren con este zumbido podrían no saber qué es el tinnitus y estar incurriendo en un hábito muy común que puede provocar o agravar el problema.

Una investigación publicada en Brain Communications en el año 2022 explicó la relación que existe entre este zumbido, el cerebro y los hábitos de sueño

Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado Tendencias / La Tercera

¿Qué relación se descubrió entre el tinnitus y el sueño?

La investigación fue llevada a cabo por un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Oxford y se encargó de analizar la conexión que existe entre el sueño y el tinnitus. Según los realizadores, la revisión fue pionera en estudiar esta relación.

Básicamente, los investigadores sospechaban que la actividad cerebral que ocurre cuando dormimos y no tenemos el sueño profundo, hace a las personas más susceptibles al ruido y provoca actividad cerebral anormal que podría causar tinnitus.

Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

Para poner a prueba la idea, el equipo recurrió a realizar estudios con hurones, ya que tienen un sistema auditivo similar al de los humanos, y descubrieron que efectivamente los hurones con trastornos del sueño, desarrollaron la afección.

Los hallazgos sugieren una relación fundamental entre los problemas para dormir y el tinnitus. Sorprendentemente, esto había pasado desapercibido por años en la comunidad científica.

El tinnitus es una afección médica debilitante, mientras que el sueño es un estado natural al que accedemos regularmente. Sin embargo, ambos parecen depender de la actividad cerebral espontánea, explicó el artículo de divulgación publicado en Science Alert.

Además, no se puede ignorar que muchas personas que padecen esta afección informaron tener problemas para dormir o patrones de sueño irregulares.

“Esto sugiere, por primera vez, una clara relación entre el desarrollo de tinnitus y los trastornos del sueño” declaró Linus Milinski.

¿Cuál es la solución para las personas que sufren de tinnitus?

Los hallazgos indican que el sueño profundo puede ayudar a mitigar la condición y revelar mecanismos cerebrales naturales para moderar la actividad anormal del cerebro, explicó el neurocientífico.

Si bien la investigación tiene sus limitaciones al haber realizado experimentos con animales y no con humanos, es posible darse una idea general ya que pueden existir patrones de actividad cerebral similares.

“Dado que aún no existe un tratamiento eficaz para el tinnitus subjetivo, creo que explorar estas similitudes podría ofrecer nuevas formas de comprender y, eventualmente, tratar las percepciones fantasma”, declaró el realizador.

Desde que se publicó la revisión en 2022, se han realizado más estudios al respecto que podrían llegar a encontrar una cura o una manera de apaciguar las molestias que puede provocar el tinnitus.