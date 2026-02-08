SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    La capital neerlandesa aprobó una modificación a su normativa local que restringe la publicidad en calles, transporte y espacios abiertos.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    A partir del 1 de mayo, Ámsterdam dejará de exhibir publicidad de carne en el espacio público.

    La medida, aprobada el pasado 22 de enero por el consejo municipal de la ciudad, modifica la Ordenanza Local (APV) y afectará a vallas, pantallas publicitarias, espacios abiertos y a la red de transporte, según informó El País.

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Los detalles de la norma

    La prohibición, sin embargo, no se extiende a todos los ámbitos.

    Los anuncios podrán seguir apareciendo en los propios establecimientos que vendan productos cárnicos, como carnicerías o supermercados, ya sea en vitrinas o en la proximidad inmediata del local.

    Tampoco afectará a la publicidad en prensa escrita, radio, televisión ni medios digitales.

    Con ello, el municipio busca evitar ser “innecesariamente restrictivo” y subrayar que no se prohíbe la carne como producto, sino su promoción masiva en espacios comunes.

    Los motivos detrás de la iniciativa

    El objetivo central de la iniciativa es reducir la normalización del consumo excesivo de carne, una práctica que, según la iniciativa, tiene “importantes consecuencias para el planeta”.

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública. Foto: archivo.

    La norma forma parte de una política más amplia que también veta la publicidad en la vía pública de vuelos aéreos, cruceros, combustibles fósiles y autos a bencina, todos ellos considerados productos de alto impacto ambiental.

    La propuesta fue respaldada por 27 de los 45 escaños del consejo municipal y presentada de manera conjunta por el Partido por los Animales (Partij voor de Dieren) e Izquierda Verde (GroenLinks).

    Además, se enmarca en el apoyo de Ámsterdam al “Plant Based Treaty”, una iniciativa internacional que promueve sistemas alimentarios basados en vegetales, así como en el objetivo municipal de avanzar hacia dietas más saludables y con menores emisiones.

    Para 2050, la ciudad aspira a que la dieta de sus habitantes sea un 50% de origen vegetal.

    Tras la aprobación, Jenneke van Pijpen, concejala de Izquierda Verde, afirmó: “No puedes decir que te tomas en serio la política climática y seguir permitiendo estos anuncios”.

    En la misma línea, Anke Bakker, del Partido por los Animales, sostuvo: “Ámsterdam no tiene nada que ganar promoviendo una industria que solo causa sufrimiento animal y daño al medioambiente”.

    La medida se apoya en evidencia científica y recomendaciones internacionales.

    Según la ONU, los alimentos de origen animal, “especialmente las carnes rojas, los productos lácteos y los crustáceos de piscifactoría”, están asociados a mayores emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los alimentos de origen vegetal “suelen usar menos energía, terrenos y agua”.

    Joey Cramer, director de ProVeg Países Bajos, señaló que la restricción publicitaria tiene sentido porque “sabemos que la mayoría de las emisiones de carbono en el sistema alimentario provienen de la producción de carne”.

    Aunque Ámsterdam es la primera capital en adoptar una prohibición de este tipo, no es un caso aislado.

    La ciudad de Haarlem aprobó una medida similar en 2021, que comenzó a aplicarse en 2024, seguida por otras localidades neerlandesas como Utrecht y Bloemendaal, mientras varias más trabajan en propuestas similares, según señala El País.

    Lee también:

    Más sobre:ÁmsterdamPaíses BajosPublicidadCarneMundoInternacionalCambio climáticoEfecto invernaderoTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Municipalidad de Santiago y Correos de Chile envían 10 toneladas de ayuda afectados por incendios forestales

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania

    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson

    Indagan causas de incendio en dependencias de Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile en La Pintana

    Detienen en Dubái a presunto atacante de Vladimir Alekseyev, subdirector de inteligencia militar rusa

    Investigan muerte de dos adultos y lesiones graves de un menor en Licantén

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 8 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 8 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Municipalidad de Santiago y Correos de Chile envían 10 toneladas de ayuda afectados por incendios forestales
    Chile

    Municipalidad de Santiago y Correos de Chile envían 10 toneladas de ayuda afectados por incendios forestales

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    Indagan causas de incendio en dependencias de Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile en La Pintana

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast
    Negocios

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    El puzzle fiscal que enfrenta Quiroz tras el mayor déficit que hereda del gobierno de Boric

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    La leyenda Lindsey Vonn sufre una impactante caída en el descenso alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno
    El Deportivo

    La leyenda Lindsey Vonn sufre una impactante caída en el descenso alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno

    Desahogo para Ortiz: perla alba de 17 años es la llave para la agónica victoria de Colo Colo sobre Everton

    Solo dos de 16 han sido campeones de liga: el mapa de los entrenadores de Primera División

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania
    Mundo

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania

    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson

    Detienen en Dubái a presunto atacante de Vladimir Alekseyev, subdirector de inteligencia militar rusa

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra