Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

A partir del 1 de mayo, Ámsterdam dejará de exhibir publicidad de carne en el espacio público .

La medida, aprobada el pasado 22 de enero por el consejo municipal de la ciudad, modifica la Ordenanza Local (APV) y afectará a vallas, pantallas publicitarias, espacios abiertos y a la red de transporte, según informó El País.

Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

Los detalles de la norma

La prohibición, sin embargo, no se extiende a todos los ámbitos.

Los anuncios podrán seguir apareciendo en los propios establecimientos que vendan productos cárnicos , como carnicerías o supermercados, ya sea en vitrinas o en la proximidad inmediata del local.

Tampoco afectará a la publicidad en prensa escrita, radio, televisión ni medios digitales.

Con ello, el municipio busca evitar ser “innecesariamente restrictivo” y subrayar que no se prohíbe la carne como producto, sino su promoción masiva en espacios comunes.

Los motivos detrás de la iniciativa

El objetivo central de la iniciativa es reducir la normalización del consumo excesivo de carne, una práctica que, según la iniciativa, tiene “importantes consecuencias para el planeta” .

Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública. Foto: archivo.

La norma forma parte de una política más amplia que también veta la publicidad en la vía pública de vuelos aéreos, cruceros, combustibles fósiles y autos a bencina, todos ellos considerados productos de alto impacto ambiental.

La propuesta fue respaldada por 27 de los 45 escaños del consejo municipal y presentada de manera conjunta por el Partido por los Animales (Partij voor de Dieren) e Izquierda Verde (GroenLinks).

Además, se enmarca en el apoyo de Ámsterdam al “Plant Based Treaty”, una iniciativa internacional que promueve sistemas alimentarios basados en vegetales, así como en el objetivo municipal de avanzar hacia dietas más saludables y con menores emisiones.

Para 2050, la ciudad aspira a que la dieta de sus habitantes sea un 50% de origen vegetal .

Tras la aprobación, Jenneke van Pijpen, concejala de Izquierda Verde, afirmó: “No puedes decir que te tomas en serio la política climática y seguir permitiendo estos anuncios”.

En la misma línea, Anke Bakker, del Partido por los Animales, sostuvo: “Ámsterdam no tiene nada que ganar promoviendo una industria que solo causa sufrimiento animal y daño al medioambiente”.

La medida se apoya en evidencia científica y recomendaciones internacionales.

Según la ONU, los alimentos de origen animal, “especialmente las carnes rojas, los productos lácteos y los crustáceos de piscifactoría”, están asociados a mayores emisiones de gases de efecto invernadero , mientras que los alimentos de origen vegetal “suelen usar menos energía, terrenos y agua”.

Joey Cramer, director de ProVeg Países Bajos, señaló que la restricción publicitaria tiene sentido porque “sabemos que la mayoría de las emisiones de carbono en el sistema alimentario provienen de la producción de carne”.

Aunque Ámsterdam es la primera capital en adoptar una prohibición de este tipo, no es un caso aislado.

La ciudad de Haarlem aprobó una medida similar en 2021, que comenzó a aplicarse en 2024, seguida por otras localidades neerlandesas como Utrecht y Bloemendaal, mientras varias más trabajan en propuestas similares, según señala El País.