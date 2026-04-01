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    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    La explicación no está dentro de nuestros hogares.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    No es un problema del decodificador ni un ajuste técnico del proveedor de turno. Si por estos días nota que la imagen de su televisor se pixela, el audio se corta o la pantalla se va a negro a plena luz del día, la explicación no está en su hogar, sino a miles de kilómetros de distancia, en la coreografía exacta del sistema solar.

    Con la llegada del otoño austral, se reactiva un fenómeno astronómico natural conocido como interferencia solar. Este evento, aunque breve, pone a prueba la estabilidad de las comunicaciones satelitales en todo el mundo, incluyendo los servicios de televisión que dependen de esta tecnología en Chile.

    Alineación inevitable

    La física detrás del fenómeno es simple. La interferencia ocurre cuando el Sol, el satélite de comunicaciones y la antena receptora en la Tierra se alinean de forma perfecta.

    En ese instante, la inmensa radiación electromagnética del Sol “ahoga” la señal del satélite, provocando una interrupción temporal.

    Este es un evento cíclico, explica Guillermo Cifuentes, especialista en Redes Satelitales de Entel. “Se trata de un evento inevitable y natural que ocurre dos veces al año, en marzo y septiembre, afectando a todos quienes utilizan tecnología satelital en el mundo”, asegura.

    Según el experto, estas interrupciones suelen durar solo unos minutos y no deben ser interpretadas como una avería del hardware.

    Horarios y servicios afectados

    Para este periodo de 2026, las ventanas de interferencia ya están identificadas.

    Los usuarios de televisión podrían experimentar problemas en los siguientes bloques horarios:

    ServicioPeriodoHorario estimado
    TV satelital22 de marzo al 13 de abril10:31 a 15:02 horas
    TV satelital30 al 31 de marzo12:53 a 13:10 horas
    Entel TV30 de marzo al 5 de abril10:39 a 14:04 horas
    Entel TV5 al 7 de abril10:22 a 13:02 horas

    Qué se puede hacer

    Ante la aparición de “ruido” en la señal o el congelamiento de la imagen, la recomendación de los especialistas es una sola: no tocar nada.

    La tentación de reiniciar el decodificador o, peor aún, intentar reorientar la antena exterior, puede derivar en un problema técnico real donde originalmente no lo había.

    “Al tratarse de un factor externo, lo mejor es esperar unos minutos”, dice Cifuentes. Una vez que el Sol se desplaza fuera del eje de alineación, la señal se restablece de manera automática y sin intervención del usuario.

    Lee también:

    Más sobre:TV satelitalInterferencia solarEntelTVTelevisiónSatélitesComunicacionescomunicaciones satelitalesantena satelitalservicios de televisión en Chile

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