Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

Rusia confirmó la evacuación de 198 de sus trabajadores de la compañía estatal Rosatom, en la central iraní en Bushehr, que fue atacada durante un bombardeo estadounidense e israelí, según acusó el Kremlin este sábado.

La noticia fue informada por el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexei Lijachov. “Según lo previsto, hoy comenzamos la fase principal de la evacuación”, comentó, de acuerdo a lo recogido por la agencia de noticias TASS.

En esa línea, relató que “unos 20 minutos después de ese desafortunado ataque, los autobuses partieron de la estación de Bushehr hacia la frontera armenio-iraní. 198 personas , para ser precisos. Esta es la mayor evacuación”.

Alexei Lijachov, además, añadió que los iraníes han colaborado para garantizar la seguridad de la ruta de evacuación del personal y que, de igual forma, las gestiones con el gobierno armenio han avanzado “sin problemas”. Por otra parte, los especialistas nucleares rusos abandonarán la región desde el aeropuerto de Ereván.

En tanto, la Organización de Energía Atómica de Irán informó durante la misma jornada que se registró otro ataque cerca de la central nuclear de Bushehr.

Un proyectil dio cerca de territorio de la central, provocando la muerte de uno de los guardas de seguridad de la instalación nuclear, pero se descartó que instalaciones hayan resultado dañadas.

El mencionado organismo calificó de inaceptables los ataques a los emplazamientos de centrales nucleares y áreas adyacentes, subrayando que los equipos son fundamentales para garantizar la seguridad nuclear.

La vocera del ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zajarova, apuntó que el Kremlin condena “firmemente esta acción nefasta que ha causado víctimas mortales” e instó a que cesen los ataques “contra instalaciones nucleares iraníes”.

“Estas acciones ilegales e imprudentes constituyen una mancha imborrable en la reputación internacional de quienes atacan la central nuclear”, acusó.