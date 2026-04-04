Afganistán vive días críticos tras una seguidilla de desastres naturales que han dejado decenas de muertos en menos de una semana. A las intensas lluvias que han provocado al menos 61 fallecidos y más de un centenar de heridos, se suma un terremoto que causó la muerte de ocho personas en el noreste del país.

Las autoridades confirmaron que ambos eventos han golpeado con fuerza a distintas zonas, en un contexto de alta vulnerabilidad estructural y climática.

Lluvias torrenciales y destrucción

Según el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, las lluvias registradas en los últimos días han dejado 61 personas fallecidas, 119 heridas y al menos cuatro desaparecidas.

El impacto también se refleja en la destrucción de infraestructura: 2.448 viviendas resultaron total o parcialmente dañadas, dejando a miles de familias sin refugio. Además, se reportan afectaciones en la agricultura y en los medios de subsistencia de la población.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas.

Afganistán enfrenta nueva tragedia: lluvias dejan más de 60 muertos y terremoto suma víctimas

Terremoto deja víctimas en una misma familia

En paralelo, un sismo de magnitud 5,8 sacudió la noche del viernes el noreste de Afganistán, con epicentro en la cordillera del Hindu Kush.

El movimiento telúrico dejó al menos ocho personas muertas, todas integrantes de una misma familia, luego del colapso de una vivienda en las afueras de Kabul. Además, un niño resultó herido y una persona permanece desaparecida.

El temblor se sintió en varias regiones del país, incluida la capital, así como en ciudades de Pakistán, aunque sin reportes de daños en ese país.

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Un país expuesto a desastres

Afganistán enfrenta de forma recurrente fenómenos naturales extremos, como inundaciones y terremotos, debido tanto a su ubicación geográfica como a las condiciones climáticas.

Expertos han advertido que eventos como lluvias intensas, inundaciones repentinas y sequías han aumentado en frecuencia, en parte por efectos del cambio climático.

A esto se suma una limitada capacidad de respuesta, marcada por décadas de conflicto, infraestructura deficiente y una economía frágil, lo que agrava el impacto de este tipo de emergencias en la población.