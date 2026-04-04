SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Afganistán enfrenta nueva tragedia: lluvias dejan más de 60 muertos y terremoto suma víctimas

    Las inundaciones han dejado decenas de muertos y miles de damnificados, mientras un sismo de magnitud 5,8 provocó nuevas víctimas en el noreste del país.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Afganistán enfrenta nueva tragedia: lluvias dejan más de 60 muertos y terremoto suma víctimas

    Afganistán vive días críticos tras una seguidilla de desastres naturales que han dejado decenas de muertos en menos de una semana. A las intensas lluvias que han provocado al menos 61 fallecidos y más de un centenar de heridos, se suma un terremoto que causó la muerte de ocho personas en el noreste del país.

    Las autoridades confirmaron que ambos eventos han golpeado con fuerza a distintas zonas, en un contexto de alta vulnerabilidad estructural y climática.

    Lluvias torrenciales y destrucción

    Según el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, las lluvias registradas en los últimos días han dejado 61 personas fallecidas, 119 heridas y al menos cuatro desaparecidas.

    El impacto también se refleja en la destrucción de infraestructura: 2.448 viviendas resultaron total o parcialmente dañadas, dejando a miles de familias sin refugio. Además, se reportan afectaciones en la agricultura y en los medios de subsistencia de la población.

    Las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas.

    Afganistán enfrenta nueva tragedia: lluvias dejan más de 60 muertos y terremoto suma víctimas

    Terremoto deja víctimas en una misma familia

    En paralelo, un sismo de magnitud 5,8 sacudió la noche del viernes el noreste de Afganistán, con epicentro en la cordillera del Hindu Kush.

    El movimiento telúrico dejó al menos ocho personas muertas, todas integrantes de una misma familia, luego del colapso de una vivienda en las afueras de Kabul. Además, un niño resultó herido y una persona permanece desaparecida.

    El temblor se sintió en varias regiones del país, incluida la capital, así como en ciudades de Pakistán, aunque sin reportes de daños en ese país.

    Afganistán enfrenta nueva tragedia: lluvias dejan más de 60 muertos y terremoto suma víctimas

    Un país expuesto a desastres

    Afganistán enfrenta de forma recurrente fenómenos naturales extremos, como inundaciones y terremotos, debido tanto a su ubicación geográfica como a las condiciones climáticas.

    Expertos han advertido que eventos como lluvias intensas, inundaciones repentinas y sequías han aumentado en frecuencia, en parte por efectos del cambio climático.

    A esto se suma una limitada capacidad de respuesta, marcada por décadas de conflicto, infraestructura deficiente y una economía frágil, lo que agrava el impacto de este tipo de emergencias en la población.

    Afganistán enfrenta nueva tragedia: lluvias dejan más de 60 muertos y terremoto suma víctimas
    Más sobre:AfganistánMedio OrienteTragediaTerremotoLluviasFallecidosVíctimas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

    Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

    2.
    EE.UU. y RD del Congo acuerdan deportación de migrantes de terceros países

    EE.UU. y RD del Congo acuerdan deportación de migrantes de terceros países

    3.
    República Democrática del Congo negocia con EE.UU. la recepción de deportados de terceros países

    República Democrática del Congo negocia con EE.UU. la recepción de deportados de terceros países

    4.
    Los favoritos para la primera vuelta en Perú

    Los favoritos para la primera vuelta en Perú

    5.
    Ataque con misiles iraníes deja daños en Tel Aviv y ciudades cercanas

    Ataque con misiles iraníes deja daños en Tel Aviv y ciudades cercanas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua