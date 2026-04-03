Ocho fallecidos deja un terremoto de magnitud 5,8 en Afganistán

Al menos ocho personas han perdido la vida en el centro de Afganistán cuando un terremoto de magnitud 5,8 sacudió la región del Hindu Kush este viernes, afectando a diferentes sectores de su territorio y al vecino Pakistán.

Las víctimas fatales se registraron por el derrumbe de una vivienda en el distrito de Bagrami, en la provincia central de Kabul, según reportó un comunicado del Ministerio de Información de Afganistán. Un niño también resultó herido.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres afgana dio a conocer a través de redes sociales que el epicentro del sismo se ubicó en el distrito de Yamgan, en Badajastán, provincia fronteriza con Tayikistán, Pakistán y la Cachemira administrada por India .

Según el Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ), el terremoto se produjo a una profundidad de 181 kilómetros a las 20:42 horas locales. Inicialmente, se midió con una magnitud de 5,9 y posteriormente se modificó a 5,8.

El movimiento sísmico se percibió también en Pakistán, en su capital Islamabad, en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa y en la región norteña de Gilgit-Baltistán. Además de en partes de Cachemira.

La nación asiática, rodeada de escarpadas montañas, es propensa a diversos desastres naturales. Según consigna la agencia Reuters, sus terremotos son los más mortíferos, causando el deceso de un promedio de 560 personas al año.

En agosto del 2025, el este del país fue azotado por un devastador terremoto magnitud 6,0, que causó la muerte de más de 2.200 personas y dejó alrededor de 4.000 heridos.

Luego, en noviembre, otro potente sismo, de magnitud 6,3, dejó al menos 20 muertos y casi 1.000 heridos.