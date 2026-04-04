Trump lanza ultimátum a Irán: “48 horas antes de que se desate el infierno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un nuevo mensaje en su red Truth Social en el que lanzó una dura advertencia a Irán, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

“Recuerden cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz. El tiempo se está acabando: quedan 48 horas antes de que todo el infierno caiga sobre ellos . ¡Gloria a Dios!”, escribió el mandatario.

El mensaje hace referencia a un ultimátum previo del gobierno estadounidense para que Teherán permita la reapertura del estratégico paso marítimo, clave para el comercio mundial de petróleo.

Trump da ultimátum a Irán: 48 horas o “se desata el infierno” Europa Press / Europa Press

Escalada de tensión

La advertencia de Trump se enmarca en un escenario de alta tensión entre ambos países, marcado por enfrentamientos recientes y la interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

En los últimos días, el mandatario ha reiterado que espera una respuesta rápida por parte de Irán, elevando el tono de sus declaraciones y advirtiendo sobre posibles acciones militares si no se cumplen sus exigencias.

El propio Trump recordó que inicialmente había dado un plazo de diez días para alcanzar un acuerdo o reabrir el paso marítimo, reduciendo ahora ese margen a solo 48 horas.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto crítico para el suministro energético global, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha generado preocupación internacional ante una eventual escalada del conflicto.