SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump lanza ultimátum a Irán: “48 horas antes de que se desate el infierno”

    El mandatario estadounidense endureció su retórica y advirtió a Teherán sobre posibles represalias si no se reabre el estratégico estrecho de Ormuz.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump da ultimátum a Irán: 48 horas o “se desata el infierno”

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un nuevo mensaje en su red Truth Social en el que lanzó una dura advertencia a Irán, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

    “Recuerden cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz. El tiempo se está acabando: quedan 48 horas antes de que todo el infierno caiga sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”, escribió el mandatario.

    El mensaje hace referencia a un ultimátum previo del gobierno estadounidense para que Teherán permita la reapertura del estratégico paso marítimo, clave para el comercio mundial de petróleo.

    Trump da ultimátum a Irán: 48 horas o “se desata el infierno” Europa Press / Europa Press

    Escalada de tensión

    La advertencia de Trump se enmarca en un escenario de alta tensión entre ambos países, marcado por enfrentamientos recientes y la interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

    En los últimos días, el mandatario ha reiterado que espera una respuesta rápida por parte de Irán, elevando el tono de sus declaraciones y advirtiendo sobre posibles acciones militares si no se cumplen sus exigencias.

    El propio Trump recordó que inicialmente había dado un plazo de diez días para alcanzar un acuerdo o reabrir el paso marítimo, reduciendo ahora ese margen a solo 48 horas.

    El estrecho de Ormuz es considerado un punto crítico para el suministro energético global, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha generado preocupación internacional ante una eventual escalada del conflicto.

    Trump da ultimátum a Irán: 48 horas o “se desata el infierno”
    Más sobre:Donald TrumpIránMedio OrienteGuerraConflicto InternacionalEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Marco Rubio anuncia cancelación de residencia a familiar de Qasem Soleimani y su detención en EE.UU.

    Marco Rubio anuncia cancelación de residencia a familiar de Qasem Soleimani y su detención en EE.UU.

    2.
    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    3.
    Irán autoriza el tránsito de 15 buques por el estrecho de Ormuz en medio de las restricciones vigentes

    Irán autoriza el tránsito de 15 buques por el estrecho de Ormuz en medio de las restricciones vigentes

    4.
    Críticas desde EE.UU. a Trump por amenaza contra Irán y burlas religiosas: “Muestra indiferencia a la vida humana”

    Críticas desde EE.UU. a Trump por amenaza contra Irán y burlas religiosas: “Muestra indiferencia a la vida humana”

    5.
    Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

    Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua