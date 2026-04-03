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    Presidente de Irán advierte “crimen de guerra masivo” ante amenaza de Trump sobre hacerlos retroceder a la Edad de Piedra

    El mandatario iraní anteriormente dijo que su país no alberga enemistad contra Estados Unidos y cuestionó que las acciones militares en su país instruidas por el presidente Trump sean en beneficio del pueblo estadounidense.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    -

    El presidente de Irán, Massoud Pezeshkian volvió a referirse a los dichos del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien hace unos días en un discurso ante la nación dijo “vamos a golpearlos con mucha fuerza. En las próximas dos o tres semanas, los vamos a hacer retroceder a la Edad de Piedra, donde pertenecen. Mientras tanto, las conversaciones continúan”.

    En su cuenta de X Pezeshkian escribió “¿acaso amenazar con hacer retroceder a toda una nación a la Edad de Piedra significa algo más que un crimen de guerra masivo? Esta fue la pregunta que le planteé a mi colega finlandés, que es jurista. La historia está plagada de ejemplos de quienes pagaron un alto precio por su silencio ante los criminales“.

    Anteriormente el mandatario iraní publicó una carta dirigida al pueblo de Estados Unidos y “a todos aquellos que en medio de un torrente de distorsiones y narrativas fabricadas continúan buscando la verdad y aspiran a una vida mejor”.

    En ella, mencionaba que “Irán, nunca en su historia moderna, ha elegido el camino de la agresión, la expansión, el colonialismo o la dominación”. Pero también dijo que sí han repelido a quienes los han atacado.

    Además aseguró que su país no alberga enemistad hacia otras naciones, incluyendo a los pueblos de Estados Unidos, Europa u otros países vecinos.

    “¿Cuáles de los intereses del pueblo estadounidense se ven realmente beneficiados por esta guerra? ¿Existía alguna amenaza objetiva por parte de Irán que justificara tal comportamiento?“, escribió en la misiva.

    Sobre las últimas declaraciones de Trump sobre el conflicto se preguntó si tienen otro propósito más que “dañar la posición global de Estados Unidos”. Asimismo, abrió la pregunta sobre una supuesta manipulación por parte de Israel para desviar la atención sobre las agresiones hacia Palestina.

    Según cifras del Ministerio de Salud de Irán entregadas al medio Al Jazeera, 2.076 personas han perdido la vida en los ataques en territorio iraní desde inicios del conflicto y 26.500 han resultado heridas.

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