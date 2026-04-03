Netanyahu señala que Israel “seguirá atacando Irán de forma coordinada con Estados Unidos”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló este viernes que la nación “seguirá atacando Irán de forma coordinada con Estados Unidos” a medida que avanza la ofensiva iniciada a fines de febrero.

En el marco de una visita del mandatario al cuartel general de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Tel Aviv, apuntó que “entre las Fuerzas de Defensa de Israel y el Ejército de Estados Unidos, seguiremos atacando a Irán. Este régimen está más débil que nunca. Israel está más fuerte que nunca”.

En tanto, Netanyahu sostuvo que las fuerzas israelíes habían destruido el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán. “Se trata de un logro tremendo que priva a la Guardia Revolucionaria tanto de recursos financieros como de la capacidad de producir numerosas armas”, precisó.

Netanyahu agregó haber atacado durante los últimos días “puentes e infraestructura” iraníes estratégicos en operaciones conjuntas con Estados Unidos, lideradas por el presidente de aquel país, Donald Trump.

En cuanto a la situación en Líbano, el primer ministro israelí indicó que el Ejército las fuerzas terrestres “siguen avanzando” para “ampliar la zona de seguridad y para proteger a las comunidades del norte” de Israel.

En tanto, las autoridades iraníes estiman 2.076 fallecidos por la ofensiva, de los cuales 216 son menores de edad.