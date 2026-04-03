Guterres a EE.UU. e Israel: “Ya es hora de poner fin a la guerra”

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, emplazó este jueves a los gobiernos de Estados Unidos e Israel que terminen con la guerra en Irán, insistiendo en el “inmenso sufrimiento humano” y los “devastadores” efectos que el conflicto está teniendo en la economía, a más de un mes de que iniciaran sus ataques contra territorio iraní.

“Mi mensaje es claro para Estados Unidos e Israel: ya es hora de poner fin a la guerra que está causando un inmenso sufrimiento humano y que ya está provocando consecuencias económicas devastadoras” , señaló Guterres en una declaración que compartió en redes sociales, en la que también se dirigió a Irán y lo instó a “que deje de atacar a sus vecinos”.

My message is clear:

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To the USA & Israel:

It is high time to stop the war that is inflicting immense human suffering & triggering devastating economic consequences.

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To Iran:

Stop attacking your neighbours.

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Conflicts end when leaders choose dialogue over destruction.

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That… pic.twitter.com/AHuS2YQG7H — António Guterres (@antonioguterres) April 2, 2026

El titular de la Secretaría General además recordó que el Consejo de Seguridad de la ONU “ha condenado estos ataques y ha reafirmado la necesidad de respetar los derechos y libertades de navegación a lo largo de las rutas marítimas críticas, incluido el estrecho de Ormuz”.

Este último un punto estratégico energético que fue bloqueado por Teherán en represalia a una ofensiva que ya provocó más de 2.000 muertos en su territorio, incluido el que fuera su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en la primera jornada de ataques.

“Los conflictos no se resuelven por sí solos. Se resuelven cuando los líderes eligen el diálogo en lugar de la destrucción. Esa opción sigue existiendo y debe tomarse ahora” , añadió el dirigente portugués.

Sus palabras se conocen cuando el conflicto en Medio Oriente Próximo entra en su segundo mes, por lo que Guterres también alertó de que “cada día que esta guerra continúa, el sufrimiento humano aumenta, la magnitud de la devastación aumenta, los ataques indiscriminados aumentan, los ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles aumentan, y los peligros para nuestro mundo aumentan”.

De la misma forma, el secretario general advirtió que “estamos al borde de una guerra más amplia que envolvería a todo Medio Oriente, con repercusiones dramáticas en todo el mundo”, por lo que “la espiral de muerte y destrucción debe detenerse”.